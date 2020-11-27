Ляшко розповів, скількох українців у МОЗ планують щепити від COVID-19 у 2021 році

“Вчора провели засідання оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій. На цьому засіданні було затверджено оціночні дані для вакцинації від коронавірусної хвороби на 2021 рік. Ми маємо сьогодні цифру, яку затвердили на штабі - 20 млн 851 тис. людей. Це ті люди, яких ми хочемо і будемо старатись охопити щепленнями проти коронавірусної хвороби”, - сказав Віктор Ляшко.

За його словами, 8 млн доз вакцини вони отримають безкоштовно в рамках механізму COVAX.

“Всі вакцини-кандидати, які сьогодні знаходяться на третій стадії клінічних досліджень і найближчі до своєї реєстрації - передбачене двократне введення. Тому з цих 20 млн, ми розраховуємо, що 4 млн - вони будуть закриті саме в рамках механізму COVAX. Інших 16 млн - ми передбачаємо кошти в державному бюджеті для того, щоб закупити вакцини. Сьогодні в державному бюджеті передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини плюс алоковано кошти 50 млн доларів в Європейському інвестиційному банку. Плюс завершуються перемовини близько 50-75 млн доларів від Світового банк”, - додав Ляшко.

Він зазначив, що це дозволить їм закрити всю потребу України саме в засобах для імунопрофілактики.

“Затверджені пріоритетні групи. Як будуть відбуватися пріоритети- це те, що сьогодні схвалено оперативним штабом Міністерства охорони здоров’я. В першу чергу - це медичні працівники. В другу - це військовослужбовці. Зокрема ті, які беруть участь в Операції об’єднаних сил на сході нашої держави. Наступним - це працівники соціальної сфери. Також особи, що перебувають у спеціалізованих закладах: в інтернатах, будинках для осіб похилого віку. Також персонал цих спеціалізованих закладів. І наступними будуть люди в групі медичного ризику. Тобто, це хворі, віком від 60 років, які мають соматичні захворювання, що сьогодні найбільш часто приводить до летальних наслідків у разі, якщо людина інфікується коронавірусною хворобою”, - сказав Віктор Ляшко.

За його словами, таких людей в їхній першочерговій пріоритетній групі найбільше - це орієнтовно 7 млн осіб.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкрив подробиці та перспективи розробки українського кандидата на вакцину від COVID-19.