Ляшко розповів, скількох українців у МОЗ планують щепити від COVID-19 у 2021 році

ukru
Ексклюзив
08:45 • 65 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 16535 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 77451 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 102317 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 110877 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 116530 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104356 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112611 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91322 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102339 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1 м/с
82 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 21462 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 62709 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 91325 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 101014 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 58762 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 77398 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 104452 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 327588 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 260608 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 354015 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 89033 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116240 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116336 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112938 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126298 перегляди
Актуальне
Ляшко розповів, скількох українців у МОЗ планують щепити від COVID-19 у 2021 році

Ляшко розповів, скількох українців у МОЗ планують щепити від COVID-19 у 2021 році

Київ • УНН

 • 12911 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Упродовж 2021 року у Міністерстві охорони здоров’я планують щепити 20 млн 851 тис. українців від COVID-19. Про це час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

“Вчора провели засідання оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій. На цьому засіданні було затверджено оціночні дані для вакцинації від коронавірусної хвороби на 2021 рік. Ми маємо сьогодні цифру, яку затвердили на штабі - 20 млн 851 тис. людей. Це ті люди, яких ми хочемо і будемо старатись охопити щепленнями проти коронавірусної хвороби”, - сказав Віктор Ляшко.

За його словами, 8 млн доз вакцини вони отримають безкоштовно в рамках механізму COVAX.

“Всі вакцини-кандидати, які сьогодні знаходяться на третій стадії клінічних досліджень і найближчі до своєї реєстрації - передбачене двократне введення. Тому з цих 20 млн, ми розраховуємо, що 4 млн - вони будуть закриті саме в рамках механізму COVAX. Інших 16 млн - ми передбачаємо кошти в державному бюджеті для того, щоб закупити вакцини. Сьогодні в державному бюджеті передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини плюс алоковано кошти 50 млн доларів в Європейському інвестиційному банку. Плюс завершуються перемовини близько 50-75 млн доларів від Світового банк”, - додав Ляшко.

Він зазначив, що це дозволить їм закрити всю потребу України саме в засобах для імунопрофілактики.

“Затверджені пріоритетні групи. Як будуть відбуватися пріоритети- це те, що сьогодні схвалено оперативним штабом Міністерства охорони здоров’я. В першу чергу - це медичні працівники. В другу - це військовослужбовці. Зокрема ті, які беруть участь в Операції об’єднаних сил на сході нашої держави. Наступним - це працівники соціальної сфери. Також особи, що перебувають у спеціалізованих закладах: в інтернатах, будинках для осіб похилого віку. Також персонал цих спеціалізованих закладів. І наступними будуть люди в групі медичного ризику. Тобто, це хворі, віком від 60 років, які мають соматичні захворювання, що сьогодні найбільш часто приводить до летальних наслідків у разі, якщо людина інфікується коронавірусною хворобою”, - сказав Віктор Ляшко.

За його словами, таких людей в їхній першочерговій пріоритетній групі найбільше - це орієнтовно 7 млн осіб.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкрив подробиці та перспективи розробки українського кандидата на вакцину від COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91