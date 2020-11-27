Ляшко рассказал, сколько украинцев в Минздраве планируют прививать от COVID-19 в 2021 году

"Вчера провели заседание оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекций. На этом заседании были утверждены оценочные данные для вакцинации от коронавирусной болезни на 2021 год. Мы сегодня имеем цифру, которую утвердили на штабе - 20 млн 851 тыс. человек. Это те люди, которых мы хотим и будем стараться охватить прививками против коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

По его словам, 8 млн доз вакцины они получат бесплатно в рамках механизма COVAX.

"Все вакцины-кандидаты, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований и ближайшие к своей регистрации - предусмотрено двукратное введение. Поэтому из этих 20 млн, мы рассчитываем, что 4 млн - они будут закрыты именно в рамках механизма COVAX. Других 16 млн - мы предполагаем средства в государственном бюджете для того, чтобы закупить вакцины. Сегодня в государственном бюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины плюс алокованы средства 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке. Плюс завершаются переговоры около 50-75 млн долларов от Всемирного банк ", - добавил Ляшко.

Он отметил, что это позволит им закрыть всю потребность Украины именно в средствах для иммунопрофилактики.

"Утвержденные приоритетные группы. Как будут происходить приоритеты - это то, что сегодня принято оперативным штабом Министерства здравоохранения. В первую очередь - это медицинские работники. Во вторую - это военнослужащие. В частности те, которые участвуют в операции Объединенных сил на Востоке нашей страны. Следующие - это работники социальной сферы. Также лица, находящиеся в специализированных учреждениях: в интернатах, домах престарелых. Также персонал этих специализированных учреждений. И следующими будут люди в группе медицинского риска. То есть, это больные в возрасте от 60 лет, имеющие соматические заболевания, что сегодня наиболее часто приводит к летальному исходу в случае, если человек инфицируется коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

По его словам, таких людей в их первоочередной приоритетной группе всего - это ориентировочно 7 млн человек.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл подробности и перспективы разработки украинского кандидата на вакцину от COVID-19.