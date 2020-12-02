Кабмин освободил вакцины от COVID-19 от НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на своем заседании освободил от НДС импортные вакцины от covid-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Кабмин дополнил перечень лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19. Среди них - вакцины против коронавируса (без указания конкретных позиций). Такие лекарственные средства ввозятся на территорию Украины без уплаты НДС", - написал Гончаренко.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса. В сентябре Минздрав запросил 296 млрд общего бюджета на здравоохранение.
Как сообщалось, Ляшко рассказал, сколько украинцев в Минздраве планируют прививать от COVID-19 в 2021 году.