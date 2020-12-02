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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28925 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86494 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102691 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118687 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153069 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200487 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин освободил вакцины от COVID-19 от НДС

Кабмин освободил вакцины от COVID-19 от НДС

Киев  •  УНН

 • 13098 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на своем заседании освободил от НДС импортные вакцины от covid-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин дополнил перечень лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19. Среди них - вакцины против коронавируса (без указания конкретных позиций). Такие лекарственные средства ввозятся на территорию Украины без уплаты НДС", - написал Гончаренко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса. В сентябре Минздрав запросил 296 млрд общего бюджета на здравоохранение.

Как сообщалось, Ляшко рассказал, сколько украинцев в Минздраве планируют прививать от COVID-19 в 2021 году.

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