Европол поможет АРМА искать теневые активы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106474 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145019 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136716 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171539 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Европол поможет АРМА искать теневые активы

Европол поможет АРМА искать теневые активы

Киев  •  УНН

 • 17771 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, будет сотрудничать с Европейским полицейским офисом (Европол). Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Включение АРМА в перечень компетентных органов для передачи информации от Европола в Украину и передачи информации в Украине, существенно расширит формат сотрудничества, будет способствовать обмену оперативной информацией в рамках уголовных производств и участия в совместных мероприятиях по расследованию значительно более широкого круга преступлений, обеспечит участие в анализе оперативных данных”, - подчеркнул Председатель АРМА Антон Янчук.

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Напомним, 12 июля 2017 года Законом Украины № 2129-VIII было ратифицировано Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

Целью Соглашения является установление отношений сотрудничества между Украиной и Европолом для поддержки Украины и государств-членов ЕС в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности.

После завершения внутригосударственных процедур и консультаций с Европолом, АРМА было включен в перечень компетентных органов Украины, сотрудничающих с Офисом.

Кроме обмена информацией, сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информацией о процедурах уголовных расследований, информацией о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

Напомним, полиция Украина будет сотрудничать с богатейшей страной мира.

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