Европол поможет АРМА искать теневые активы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, будет сотрудничать с Европейским полицейским офисом (Европол). Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Включение АРМА в перечень компетентных органов для передачи информации от Европола в Украину и передачи информации в Украине, существенно расширит формат сотрудничества, будет способствовать обмену оперативной информацией в рамках уголовных производств и участия в совместных мероприятиях по расследованию значительно более широкого круга преступлений, обеспечит участие в анализе оперативных данных”, - подчеркнул Председатель АРМА Антон Янчук.
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Напомним, 12 июля 2017 года Законом Украины № 2129-VIII было ратифицировано Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.
Целью Соглашения является установление отношений сотрудничества между Украиной и Европолом для поддержки Украины и государств-членов ЕС в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности.
После завершения внутригосударственных процедур и консультаций с Европолом, АРМА было включен в перечень компетентных органов Украины, сотрудничающих с Офисом.
Кроме обмена информацией, сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информацией о процедурах уголовных расследований, информацией о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.
Напомним, полиция Украина будет сотрудничать с богатейшей страной мира.