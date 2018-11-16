Європол допоможе АРМА шукати тіньові активи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, співпрацюватиме з Європейським поліцейським офісом (Європол). Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Включення АРМА до переліку компетентних органів для передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширить формат співпраці, сприятиме обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечить участь в аналізі оперативних даних”, — наголосив Голова АРМА Антон Янчук.
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Нагадаємо, 12 липня 2017 року Законом України № 2129-VIII було ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.
Метою Угоди є встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом для підтримки України та держав-членів ЄС в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.
Після завершення внутрішньодержавних процедур та консультацій з Європолом, АРМА було включено до переліку компетентних органів України, які співпрацюють з Офісом.
Крім обміну інформацією, співробітництво може включати обмін спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.
Нагадаємо, поліція України співпрацюватиме з найбагатшою країною світу.