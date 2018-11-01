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Поліція України співпрацюватиме з найбагатшою країною світу

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Нацполіції України Сергій Князєв та начальник поліції Держави Катару генерал-майор Саад бін Джассім аль-Кулайфі підписали спільну декларацію про наміри між МВС Держави Катар та Національною поліцією України. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

“Ми провели зустріч із прем’єр-міністром Катару шейхом Абдуллою бін Нассером бін Халіфа Аль Тані і підписали Декларацію про взаємне співробітництво між поліцейськими відомствами по низці питань. Зокрема, боротьба з кіберзлочинністю та транскордонною злочинністю. Це дозволить зробити радикальний прорив у питаннях, що стосуються обміну інформацією. Ми високо цінуємо розвиток та поглиблення міжнародного співробітництва в сфері національної безпеки між нашими країнами”, — зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Документом передбачається здійснювати співробітництво у сферах боротьби зі злочинністю, особливо в її транснаціональних організованих формах, тероризмом, торгівлею людьми та нелегальній міграції, кіберзлочинністю, незаконним обігом наркотиків.

“Для нас це абсолютно новий і дуже важливий напрям роботи, адже Держава Катар — стала першою державою на Близькому Сході, з якою ми співпрацюватимемо у правоохоронній сфері. Тут нас особливо цікавить досвід впровадження передових інформаційних технологій у роботі поліції, зокрема у блоці превенції. Це сучасні стандарти, до яких ми прагнемо”, — сказав глава Нацполіції Сергій Князєв.

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Катар — надійний та послідовний партнер України, який підтримує на міжнародній арені територіальну цілісність України, зокрема в ООН. Катар пріоритетний торговий партнер, за минулий рік товарообіг між державами зріс на 38,3%. Також Держава Катар країна № 1 у світі за обсягом ВВП на душу населення, № 1 у світі за обсягами експорту LNG зрідженого газу і № 3 у світі за розвіданими покладами природного газу. 

Зазначимо, що з серпня поліцейська місія з України відвідала країни-регіональні лідери у сфері стратегії глобальної безпеки: Туреччину, Австралію, Сінгапур і Катар.

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