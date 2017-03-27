Катар інвестує у британську економіку 5 млрд фунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У найближчі роки Катар інвестує в британську економіку п’ять мільярдів фунтів стерлінгів. Про це заявив катарський міністр фінансів Алі Шериф аль-Емаді, виступаючи сьогодні в Лондоні на інвестиційному форумі, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Протягом наступних трьох — п’яти років Катар інвестує в Британію п’ять мільярдів фунтів стерлінгів”, — сказав міністр.
Раніше на тому ж форумі міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс пообіцяв подвоїти експортне фінансування торгових операцій із Катаром до 4,5 млрд фунтів стерлінгів. У свою чергу, прем’єр-міністр Катару Абдулла бен Нассер аль Тані назвав Британію пріоритетною країною для катарських інвестицій.
Зі свого боку глава уряду Сполученого Королівства Тереза Мей декілька днів тому заявила про те, що країни Близького Сходу стануть для Британії одними з головних економічних партнерів. Вона анонсувала опрацювання нових двосторонніх торговельних угод із низкою країн регіону.
Рішення Катару було озвучене на тлі заяв низки європейських компаній про перегляд планів роботи в Британії або навіть про перенесення в континентальну Європу головних офісів у зв’язку з виходом Великобританії зі складу ЄС. Зокрема, як повідомляв УНН, декілька великих інвестиційних банків уже через кілька тижнів почнуть переносити свої операції і переводити співробітників з Лондона в інші фінансові центри Євросоюзу, перш за все, в Дублін і Франкфурт.