Катар інвестує у британську економіку 5 млрд фунтів

“Протягом наступних трьох — п’яти років Катар інвестує в Британію п’ять мільярдів фунтів стерлінгів”, — сказав міністр.



Раніше на тому ж форумі міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс пообіцяв подвоїти експортне фінансування торгових операцій із Катаром до 4,5 млрд фунтів стерлінгів. У свою чергу, прем’єр-міністр Катару Абдулла бен Нассер аль Тані назвав Британію пріоритетною країною для катарських інвестицій.



Зі свого боку глава уряду Сполученого Королівства Тереза ​​Мей декілька днів тому заявила про те, що країни Близького Сходу стануть для Британії одними з головних економічних партнерів. Вона анонсувала опрацювання нових двосторонніх торговельних угод із низкою країн регіону.



Рішення Катару було озвучене на тлі заяв низки європейських компаній про перегляд планів роботи в Британії або навіть про перенесення в континентальну Європу головних офісів у зв’язку з виходом Великобританії зі складу ЄС. Зокрема, як повідомляв УНН, декілька великих інвестиційних банків уже через кілька тижнів почнуть переносити свої операції і переводити співробітників з Лондона в інші фінансові центри Євросоюзу, перш за все, в Дублін і Франкфурт.