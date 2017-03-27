Катар инвестирует в британскую экономику 5 млрд фунтов

“В течение следующих трех — пяти лет Катар инвестирует в Британию пять миллиардов фунтов стерлингов”, — сказал министр.



Ранее на том же форуме министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс пообещал удвоить экспортное финансирование торговых операций с Катаром до 4,5 млрд фунтов стерлингов. В свою очередь, премьер-министр Катара Абдулла бен Нассер аль Тани назвал Британию приоритетной страной для катарских инвестиций.



Со своей стороны глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй несколько дней назад заявила о том, что страны Ближнего Востока станут для Британии одними из главных экономических партнеров. Она анонсировала проработку новых двусторонних торговых соглашений с рядом стран региона.



Решение Катара было озвучено на фоне заявлений ряда европейских компаний о пересмотре планов работы в Британии или даже о переносе в континентальную Европу головных офисов в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. В частности, как сообщал УНН, несколько крупных инвестиционных банков уже через несколько недель начнут переносить свои операции и переводить сотрудников из Лондона в другие финансовые центры Евросоюза, прежде всего, в Дублин и Франкфурт.