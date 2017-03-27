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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122162 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181298 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132226 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126085 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118263 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106566 просмотра

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Катар инвестирует в британскую экономику 5 млрд фунтов

Катар инвестирует в британскую экономику 5 млрд фунтов

Киев  •  УНН

 • 10113 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В ближайшие годы Катар инвестирует в британскую экономику пять миллиардов фунтов стерлингов. Об этом заявил катарский министр финансов Али Шериф аль-Эмади, выступая сегодня в Лондоне на инвестиционном форуме, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“В течение следующих трех — пяти лет Катар инвестирует в Британию пять миллиардов фунтов стерлингов”, — сказал министр.

Ранее на том же форуме министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс пообещал удвоить экспортное финансирование торговых операций с Катаром до 4,5 млрд фунтов стерлингов. В свою очередь, премьер-министр Катара Абдулла бен Нассер аль Тани назвал Британию приоритетной страной для катарских инвестиций.

Со своей стороны глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй несколько дней назад заявила о том, что страны Ближнего Востока станут для Британии одними из главных экономических партнеров. Она анонсировала проработку новых двусторонних торговых соглашений с рядом стран региона.

Решение Катара было озвучено на фоне заявлений ряда европейских компаний о пересмотре планов работы в Британии или даже о переносе в континентальную Европу головных офисов в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. В частности, как сообщал УНН, несколько крупных инвестиционных банков уже через несколько недель начнут переносить свои операции и переводить сотрудников из Лондона в другие финансовые центры Евросоюза, прежде всего, в Дублин и Франкфурт.

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