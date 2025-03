Международные банки будут сворачивать свою деятельность в Лондоне из-за Brexit

Франкфурт является естественным местом для переезда, учитывая финансовую среду города, в котором работают Deutsche Bank AG, Европейский центральный банк и BaFin.

В это же время, Дублин привлекает инвестиционных банкиров сходством своих законов и регуляторных органов с британскими. Кроме того, Ирландия, в случае завершения Brexit, останется единственной англоязычной страной ЕС с развитой финансовой инфраструктурой.

По информации источников агентства в финансовых структурах, Bank of America Corp., Standard Chartered Plc и Barclays Plc рассматривают возможность переезда в Дублин, чтобы сохранить доступ к единому рынку ЕС. Тогда как Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. собираются перевести свои международные операции в немецкий Франкфурт.

По прогнозам исследовательского центра Брейгеля (Bruegel), Лондон из-за Brexit потеряет от 10 до 20 тыс. рабочих мест в финансовом секторе, поскольку клиенты банков выведут из Британии активы на сумму около 1,8 трлн евро.

Напомним, что по данным последнего обзора консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index, Лондон оставался лидером рейтинга, опережая Нью-Йорк.