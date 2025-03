Міжнародні банки згортатимуть свою діяльність у Лондоні через Brexit

Франкфурт є природним місцем для переїзду, зважаючи на фінансове середовище міста, в якому працюють Deutsche Bank AG, Європейський центральний банк і BaFin.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британські банки замішані у відмиванні 740 млн дол. з Росії - ЗМІ

В цей же час, Дублін приваблює інвестиційних банкірів схожістю своїх законів та регуляторних органів із британськими. Крім того, Ірландія, у разі завершення Brexit, залишиться єдиною англомовною країною ЄС з розвиненою фінансовою інфраструктурою.

За інформацією джерел агенції у фінансових структурах, Bank of America Corp., Standard Chartered Plc і Barclays Plc розглядають можливість переїзду до Дубліна, щоб зберегти доступ до єдиного ринку ЄС. Тоді як Goldman Sachs Group Inc. і Citigroup Inc. збираються перевести свої міжнародні операції в німецький Франкфурт.

За прогнозами дослідницького центру Брейгеля (Bruegel), Лондон через Brexit втратить від 10 до 20 тис. робочих місць у фінансовому секторі, оскільки клієнти банків виведуть з Британії активи на близько 1,8 трлн. євро.

Нагадаємо, що за даними останнього огляду консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd, яка раз на півроку розраховує Global Financial Centres Index, Лондон залишався лідером рейтингу, випереджаючи Нью-Йорк.