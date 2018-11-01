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7 марта, 19:45 • 158614 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Украины будет сотрудничать с богатейшей страной мира

Киев  •  УНН

 • 10737 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев и начальник полиции Государства Катар генерал-майор Саад бин Джассим аль-Кулайфи подписали совместную декларацию о намерениях между МВД Государства Катар и Национальной полицией Украины. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

“Мы провели встречу с премьер-министром Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифа Аль Тани и подписали Декларацию о взаимном сотрудничестве между полицейскими ведомствами по ряду вопросов. В частности, борьба с киберпреступностью и трансграничной преступностью. Это позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией. Мы высоко ценим развитие и углубление международного сотрудничества в сфере национальной безопасности между нашими странами”, - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Документом предусматривается осуществление сотрудничества в сферах борьбы с преступностью, особенно с ее транснациональными организованными формами, терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков.

“Для нас это совершенно новое и очень важное направление работы, ведь Государство Катар — стало первым государством на Ближнем Востоке, с которой мы будем сотрудничать в правоохранительной сфере. Здесь нас особенно интересует опыт внедрения передовых информационных технологий в работе полиции, в частности в блоке превенции. Это современные стандарты, к которым мы стремимся”, - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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Катар — надежный и последовательный партнер Украины, который поддерживает на международной арене территориальную целостность Украины, в частности в ООН. Катар приоритетный торговый партнер, за прошлый год товарооборот между государствами вырос на 38,3%. Также Государство Катар страна № 1 в мире по объему ВВП на душу населения, № 1 в мире по объемам экспорта LNG сжиженного газа и № 3 в мире по разведанным залежам природного газа.

Отметим, что с августа полицейская миссия из Украины посетила страны-региональные лидеры в области стратегии глобальной безопасности: Турцию , Австралию , Сингапур и Катар.

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