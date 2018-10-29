Україна і Сінгапур спільно протидіятимуть світовим кіберзагрозам

“В ході зустрічі сторони підписали спільну заяву про поглиблену співпрацю в сфері безпеки і домовилися вивчити можливості подальшого розвитку взаємодії, співпраці та обміну досвідом в сфері забезпечення національної безпеки з метою боротьби з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю, кіберзлочинами, торгівлею людьми”, — йдеться у повідомленні.

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Арсен Аваков підкреслив, що Україна і Сінгапур знаходяться в схожих ситуаціях — межують з великою агресивно налаштованою країною зі схожим культурним і мовним контекстом: “Але вас не атакують так, як Україну. На жаль, за 5 років ми отримали величезний досвід протидії кібератакам в тому числі. І це дуже правильно, що ви ретельно готуєтеся до можливих загроз, починаючи від фішингових атак і закінчуючи розповсюдженням фейк ньюз і втручанням в роботу держустанов”.



У свою чергу голова Нацполіціі Сергій Князєв підкреслив, що одним з головних елементів у протидії гібридній війні виступає кіберполіція: “Це відносно недавно створений підрозділ показує відмінні результати роботи. У кіберполіції працюють добре підготовлені люди, які володіють найсучаснішим інструментарієм і готові протистояти будь-якій хакерській атаці”.

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Нагадаємо, Україна і Австралія спільно боротимуться із світовим кібертероризмом.