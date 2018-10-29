Украина и Сингапур будут совместно противостоять мировым киберугрозам

“В ходе встречи стороны подписали совместное заявление об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и договорились изучить возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми”, — говорится в сообщении.

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Арсен Аваков подчеркнул, что Украина и Сингапур находятся в похожих ситуациях — граничат с большой агрессивно настроенной страной с похожим культурным и языковым контекстом: “Но вас не атакуют так, как Украина. К сожалению, за 5 лет мы получили огромный опыт противодействия кибератакам в том числе. И это очень правильно, что вы тщательно готовитесь к возможным угрозам, начиная от фишинговых атак и заканчивая распространением фейк ньюз и вмешательством в работу госучреждений”.



В свою очередь председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одним из главных элементов в противодействии гибридной войне выступает киберполиция: “Это относительно недавно созданное подразделение показывает отличные результаты работы. В киберполиции работают хорошо подготовленные люди, владеющие современным инструментарием и готовые противостоять любой хакерской атаке”.

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Напомним, Украина и Австралия будут совместно бороться с мировым кибертерроризмом.