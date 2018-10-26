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У Дніпрі кіберполіція затримала хакера-диверсанта

У Дніпрі кіберполіція затримала хакера-диверсанта

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кіберполіція викрила хакера у розповсюдженні вірусів за допомогою власних закритих хакерських ресурсів. Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.

"Правоохоронці встановили хакера, який на постійній основі створював шкідливі програмні засоби, призначені для несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів", - йдеться у повідомленні.

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Працівники кіберполіції встановили причетність до таких дій 35-річного мешканця Дніпра. Різноманітне шкідливе програмне забезпечення чоловік створював власноруч та для його розповсюдження використовував власноруч створений закритий хакерських форум та сайт, де продавав створені ним віруси. Кількість авторизованих користувачів цих ресурсів перевищувала 2,5 тисячі. Для реєстрації на вказаних хакерських ресурсах кожна особа могла подати відповідну заявку і після спілкування  із даним хакером надавалась згода на реєстрацію. Лише після проходження вказаної процедури з'являлась можливість придбати створені хакером віруси.

Після інфікування комп’ютера хакер отримував доступ до його операційної системи. Він мав можливість копіювати всю файлову систему, логіни та паролі в браузері, отримувати віддалений доступ до комп’ютера, здійснювати запис роботи робочого столу. Для приховування слідів своєї діяльності, після завершення роботи вірусу, уражений комп’ютер примусово перезавантажувався із одночасним запуском форматування жорстких дисків комп’ютера.

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За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника, звідки вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у своїй злочинній діяльності. Під час попереднього огляду його техніки, спеціалісти з кіберполіції виявили створені зловмисником віруси. Наразі вилучену техніку направлено на експертизу.

Досудове розслідування триває. Працівниками кіберполіції вже встановлено більше 50 осіб, які стали жертвами злочинних дій хакера. Також встановлюються особи, які купували такі віруси у хакера. Проводиться подальший збір доказів. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

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Раніше у червні кіберполіція затримала хакера, що зламував соцмережі та розповсюджував шкідливе ПЗ. А на Львівщині юний хакер створив і розповсюдив вірус-шифрувальник.

Зазначимо, що найбільшою комп'ютерною диверсією в Україні, яка паралізувала роботу державних і приватних підприємств, був вірус Petya.A.

Так, дана подія 27 червня 2017 року вразила комп'ютерну мережу країни. "Вірус-здирник" паралізував роботу комп'ютерних мереж у банках, ЗМІ, торгових організаціях, поштових службах, державних установах. Він шифрував файли на жорсткому диску всіх комп'ютерів у зараженій мережі.

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