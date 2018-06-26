Під Дніпром затримали кіберзлодія за 32 крадіжки з банківських карт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На Дніпропетровщині під вартою опинився чоловік, на рахунку якого 32 епізоди викрадення грошових коштів з банківських карток громадян. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Магдалинівським відділом Новомосковської місцевої прокуратури спільно зі слідчими Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області та оперативним підрозділом кіберполіції затримано громадянина, підозрюваного у 32 епізодах викрадення грошових коштів шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв’язку (ч.1,2 ст.361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерів) та ч.2 ст.185 КК України (крадіжка))”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, місцевий житель Магдалинівського району, заздалегідь знаючи власників мобільних номерів, у приміщенні магазину мобільного оператора здійснював перевипуск сім-карт громадян, тим самим блокував їх та змінював встановлений порядок маршрутизації інформації. Після цього ідентифікувався за перевипущеним номером телефону у терміналі самообслуговування та шляхом здійснення повторних операцій з поповнення рахунку дізнавався останні дві цифри банківської картки потерпілих. Таким чином зловмисник встановлював повний номер банківських карток, які підключав до нових випущених абонентських номерів телефону, та перераховував з банківських рахунків потерпілих грошові кошти на свій власний рахунок.
Загалом на рахунку чоловіка 32 епізоди викрадення грошових коштів громадян.
Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Раніше поліція затримала хакера із угруповання Сobalt, яке спеціалізувалось на пограбуванні відомих світових банків.