Под Днепром задержали кибермошенника за 32 кражи с банковских карт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. На Днепропетровщине под стражей оказался мужчина, на счету которого числится 32 эпизода похищения денежных средств с банковских карточек граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
“Магдалиновским отделом Новомосковской местной прокуратуры совместно со следователями Магдалиновского отделения полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП Украины в Днепропетровской области и оперативным подразделением киберполиции задержан гражданин, подозреваемый в 32 эпизодах похищения денежных средств путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и сетей электросвязи (ч.1 2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров) и ч.2 ст.185 УК Украины (кража))”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, местный житель Магдалиновского района, заранее зная владельцев мобильных номеров, в помещении магазина мобильного оператора осуществлял перевыпуск сим-карт граждан, тем самым блокировал их и менял установленный порядок маршрутизации информации. После этого идентифицировался по перевыпущенному номеру телефона в терминале самообслуживания и путем осуществления повторных операций по пополнению счета узнавал последние две цифры банковской карты пострадавших. Таким образом злоумышленник устанавливал полный номер банковских карт, подключался к новым выпущенным абонентским номерам телефона, и перечислял с банковских счетов потерпевших денежные средства на свой счет.
Всего на счету мужчины 32 эпизода похищения денежных средств граждан.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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