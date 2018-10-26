В Днепре киберполиция задержала хакера-диверсанта

“Правоохранители установили хакера, который на постоянной основе создавал вредные программные средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров”, — говорится в сообщении.

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Работники киберполиции установили причастность к таким действиям 35-летнего жителя Днепра. Разнообразное вредоносное программное обеспечение мужчина создавал собственноручно и для его распространения использовал собственноручно созданный закрытый хакерский форум и сайт, где продавал созданные им вирусы. Количество авторизованных пользователей этих ресурсов превышала 2,5 тысячи. Для регистрации на указанных хакерских ресурсах каждый человек мог подать соответствующую заявку и после общения с данным хакером предоставлялась согласие на регистрацию. Только после прохождения указанной процедуры появлялась возможность приобрести созданные хакером вирусы.

После инфицирования компьютера хакер получал доступ к его операционной системы. Он имел возможность копировать всю файловую систему, логины и пароли в браузере, получать удаленный доступ к компьютеру, осуществлять запись работы рабочего стола. Для сокрытия следов своей деятельности, после завершения работы вируса, пораженный компьютер принудительно перезагружался с одновременным запуском форматирования жестких дисков компьютера.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника, откуда изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал в своей преступной деятельности. Во время предварительного осмотра его техники, специалисты по киберполиции обнаружили созданные злоумышленником вирусы. Сейчас изъятую технику направлены на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается. Работниками киберполиции уже установлено более 50 человек, которые стали жертвами преступных действий хакера. Также устанавливаются лица, которые покупали такие вирусы у хакера. Проводится дальнейший сбор доказательств. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.

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Ранее в июне киберполиция задержала хакера, который взламывал соцсети и распространял вредоносное ПО. А во Львоской области юный хакер создал и распространил вирус-шифровальщик.

Отметим, что самой крупной компьютерной диверсией в Украине, которая парализовала работу государственных и частных предприятий, был вирус Petya.A.

Так, данное событие 27 июня 2017 года поразило компьютерную сеть страны. “Вирус-вымогатель” парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, учреждениях. Он шифровал файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети.