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Кіберполіція затримала хакера, що зламував соцмережі та розповсюджував шкідливе ПЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1, виявили факти несанкціонованого втручання в роботу облікових записів соціальних мереж та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Департаменту кіберполіції.

“Крім того, поліцейські задокументували його причетність до розповсюдження шкідливого програмного забезпечення для мобільних телефонів, яке надавало доступ зловмиснику до приватної інформації власника гаджету. Наразі йому вже оголошено про підозру у вчиненні більше двох десятків злочинів. Справу скеровано до суду”, — вказано у повідомленні.

Правоохоронці також додали, що: “Поліцейські встановили, що житель Львівської області, володіючи необхідними навичками у сфері програмування, створив Інтернет сайт xakercki-poslygu[.]hol.es. На цьому сайті зловмисник пропонував свої послуги щодо зламу облікових записів, електронних скриньок тощо. Усі листування між ним та клієнтами відбувалося за допомогою закритої спільноти, яку адміністрував зловмисник у цій же соціальній мережі. Під час спілкування з клієнтами він також надсилав їм посилання на, нібито, форму зворотнього зв’язку. Натомість — користувачі потрапляли на фішингову сторінку, за допомогою якої відбувалася компрометація логінів та паролів користувачів соціальної мережі”.

Згодом, зловмисник перевіряв отримані дані авторизації по всіх соціальних мережах та популярних веб-ресурсах. Отримавши доступ до облікових записів, блокував власникам до них доступ, шляхом зміни паролю. За повернення доступу хакер вимагав гроші. Суми, які він запрошував, коливалися в залежності від платоспроможності жертви.

“Слідчі поліції Львівщини за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України”, — додали поліцейські.

Як повідомляв УНН, кіберзлочинці в Україні створювали фейкові веб-обмінники криптовалют.

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