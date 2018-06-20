Киберполиция задержала хакера, который взламывал соцсети и распространял вредоносное ПО

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Работники Карпатского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 1, выявили факты несанкционированного вмешательства в работу учетных записей социальных сетей и распространение вредоносных программ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

“Кроме того, полицейские задокументировали его причастность к распространению вредоносных программ для мобильных телефонов, которые предоставляло доступ злоумышленнику к частной информации владельца гаджета. Сейчас ему уже объявлено о подозрении в совершении более двух десятков преступлений. Дело направлено в суд”, — указано в сообщении.

Правоохранители также добавили, что: “Полицейские установили, что житель Львовской области, обладая необходимыми навыками в области программирования, создал Интернет сайт xakercki-poslygu[.]Hol.es. На этом сайте злоумышленник предлагал свои услуги по взлому учетных записей, электронных ящиков и тому подобное. Все переписки между ним и клиентами происходило посредством закрытого сообщества, которое администрировал злоумышленник в этой же социальной сети. Во время общения с клиентами он также посылал им ссылку на якобы форму обратной связи. Вместо этого — пользователи попадали на фишинговую страницу, с помощью которой происходила компрометация логинов и паролей пользователей социальной сети”.

Впоследствии, злоумышленник проверял полученные данные авторизации по всем социальным сетям и популярных веб-ресурсах. Получив доступ к учетным записям, блокировал владельцам к ним доступ, путем изменения пароля. При возврате доступа хакер требовал деньги. Суммы, которые он приглашал, колебались в зависимости от платежеспособности жертвы.

“Следователи полиции Львовской области по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины”, — добавили полицейские.

Как сообщал УНН, киберпреступники в Украине создавали фейковые веб-обменники криптовалюта.

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