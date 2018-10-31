Українці з 2 листопада зможуть літати у Катар без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Із 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Про це повідомив міністр внутрішних справ Арсен Аваков у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей - з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями!" - написав Аваков.
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Додамо, що середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні досягла 9042 грн, а мінімальна вартість квитка до столиці Катару Дохи становить в середньому 20 тис. грн (враховуючи перельоти в обидва боки).
Нагадаємо, у березні за результатами переговорів представники уряду України та Держави Катар підписано низку документів про економічне, торговельне співробітництво та сприяння інвестицій. Крім того, було підписано угоду про безвіз.
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Як повідомляв УНН, Україна веде переговори про безвіз з 61 країною "білого шенгену".