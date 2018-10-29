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Середня зарплата в Україні за рік збільшилась на 23% - Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні досягла 9042 грн, що на 0,7% більше, ніж у серпні, і на 23% - ніж у вересні минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2018 р. становила 9042 грн, що у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Темп росту середньої номінальної заробітної плати порівняно із серпнем становив 100,7%, а порівняно із вереснем 2017 року — 123,0%”, — зазначили в Держстаті.

При цьому у відомстві додали, що індекс реальної заробітної плати у вересні 2018 року порівняно із серпнем становив 98,8%, а відносно вересня 2017 року — 112,9%.

Найбільшою, за даними Держстату, середня зарплата була у вересні в Києві — 13 614 грн, Донецькій — 9850 грн, Дніпропетровській — 9029 грн і Київській області — 9132 грн. Найменшою — в Тернопільській — 7061 грн, Чернівецькій — 7062 грн і Чернігівській областях — 7130 грн.

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При цьому у відомстві уточнили, що номінальна заробітна плата включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. Реальна ж заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

Найбільшою є середня зарплата в сфері фінансів і страховою діяльності — 15 956 грн, інформації та телекомунікації — 14 307 грн, найменшою — 5730 грн — в сфері охорони здоров’я і надання соціальної допомоги.

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, в Україні досить високий рівень тінізації оплати праці. 46% суб’єктів господарювання, які перевірялися на предмет виплат зарплат “в конвертах”, мають порушення.

В той же час зростає рівень офіційного працевлаштування українців за кордоном. Зокрема, як писав УНН, кількість трудових мігрантів з України в Естонії за рік збільшилася вдвічі.

Тоді як в Україні, в окремих галузях, існує суттєва заборгованість по зарплатах. Станом на 1 жовтня заборгованість по заробітній платі перед шахтарями становить 488 млн гривень.

Українські Національні Новини

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