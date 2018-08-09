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Від 2 до 100 тисяч гривень. УНН з’ясував, де скільки платять українцям різних професій

Київ • УНН

 • 60523 перегляди

"Найнижчі зарплати, які пропонують роботодавці у вакансіях, що надходять до Державної служби зайнятості, фіксуються у медсестер, продавців, водіїв, швачок", - таку невеселу інформацію недавно оприлюднили у Держслужбі зайнятості. У відомстві додали – зарплата в сфері охорони здоров'я - 5 747 грн, в освіті - 6 958 грн, адмініструванні, обслуговуванні - 7 024 грн.

Від 2 до 100 тисяч гривень. УНН з’ясував, де скільки платять українцям різних професій

Експерти у сфері зайнятості зауважують, що такий рівень заробітної плати не здатен втримати на роботі високопрофільного спеціаліста. УНН вирішив перевірити, які заробітні плати пропонують у різних сферах приватні роботодавці у столиці та великих містах.

Сфера HR

На посаді рекрутера - людини, яка займається підбором персоналу в компаніях - у столиці можна отримати від 8 000 до 20 000 грн. Середня ціна на ринку за такого спеціаліста – 13 000 – 16 000 грн.

На цій же посаді в Харкові платять менше: від 8 000 до 16 000 грн. У Дніпрі менеджерові з підбору персоналу компанії готові платити від 7 000 до 19 500 грн, проте вакансій з верхньою позначкою зарплати дуже мало, натомість дуже багато пропозицій у діапазоні від 7 000 до 10 000 грн.

У Львові на посаді рекрутера готові платити від 7 000 до 20 000 грн, проте знову ж таки, пропозиція з цінником "20 000 грн" - лише одна, середня ціна на ринку – 12 000 грн.

IT-сфера

Діапазон заробітних плат у сфері IT – великий. Адже у різних компаніях у поняття "айтішник" входять різні види обов’язків: від технічного супроводу роботи локальної мережі компанії до розробки web-програм. Тим не менше, є найнижчі і найвищі пропозиції на ринку. У Києві ІТ-спеціаліст може розраховувати на плату від 8 000 до 100 000 грн, але є дуже широкий вибір пропозицій і у діапазоні 15 000 – 40 000 грн.

У Харкові на посаді в IT-сфері також можна отримати до 80 000 грн. Проте, таких пропозицій обмаль, здебільшого зарплата від 10 000 до 40 000 грн.

А ось у Дніпрі компанії відразу не готові пропонувати високі зарплати. Здебільшого компанії пропонують визначати рівень оплати для IT-спеціаліста під час співбесіди. А ті, які наперед окреслюють фінансові рамки на посаді, пропонують від 7 000 до 20 000 грн.

У Львові ситуація з ринком IT ще цікавіша: сотні оголошень міжнародних компаній, але в жодному з них не окреслений рівень зарплати відразу, пропонуючи для початку пройти співбесіду і лише тоді визначити розмір оплати.

Автобізнес

Автобізнес ми розділили на три сегменти: працівники автомийок, автослюсарі та менеджери з продажу авто. Почнемо з працівників автомийок. У столиці за роботу на мийці вам готові платити від 8 000 до 15 000, щоправда більшість пропозицій в середньому 8 500 – 10 000.

А в Харкові, наприклад, таких вакансій вкрай мало, і ті коливаються від 9 000 до 15 000 грн.

У Дніпрі ситуація з вакансіями на посаду автомийника схожа з Харковом – оголошень обмаль, оплата коливається від 6 000 до 10 000 грн.

У Львові працедавці неохоче відразу окреслюють рівень зарплати, яку готові платити працівникам, описуючи рівень зарплати просто як "гідний". Але є і оголошення з рівнем плати 12 000 грн.

Автослюсарі. У Києві автослюсар може заробляти від 15 000 до 25 000 грн. Середня зарплата - 17 000 – 19 000 грн.

У Харкові автослюсарі можуть знайти роботу із зарплатою від 10 000 до 18 000 грн, але наразі вакантних оголошень на таку посаду навіть два десятки не набереться.

У Дніпрі оголошень на посаду автослюсара зараз більше, ніж у Харкові, але заробітна плата - максимум 15 000 грн, найнижча пропозиція роботи на таку посаду - 6 000 грн.

У Львові за роботу автослюсарем людина може отримати від 7 000 до 15 000 грн.

Тепер до менеджерів з продажу авто. Судячи з сайту оголошень, людям, які продають авто, платять більше, ніж людям, які їх ремонтують. Так, у Києві менеджер з продажу авто отримує від 15 000 до 25 000 грн. У Харкові наразі таких вакансій дуже мало, але ті, що є, пропонують оплату обсягом від 7 000 до 15 000 грн. У Дніпрі за таку вакансію пропонують від 10 000 до 20 000 грн, але пропозицій – обмаль. У Львові ситуація аналогічна з Дніпром, щоправда більше оголошень про продаж авто з США. Тим не менше, працюючи автопродавцем у Львові, можна заробляти на місяць від 10 000 до 15 000 грн.

Логістичний персонал та прибиральники

Вакансій водіїв та кур’єрів по Україні чимало, і діапазон пропозицій у заробітній платі також широкий. За роботу водієм у Києві можна отримати від 8 000 грн до 20 000 грн: рівень оплати праці залежить від того, використовуєте ви авто компанії чи своє і яка у вас категорія водійського посвідчення (водіям на великогабаритні і вантажні авто пропонують більшу зарплату). У Харкові можна розраховувати на оплату від 8 000 до 12 000 грн. Тут здебільшого шукають водіїв з категорією В. Дніпро пропонує зарплати водіям від 6 500 до 12 000 грн, але є кілька пропозицій для водіїв-міжнародників, там сума заробітку може сягати 55 000 грн. У Львові водій категорії В може розраховувати на зарплату від 7 000 до 10 000 грн. Категорія С – 13 000, міжнародні перевезення - у районі 30 000 грн.

Кур’єри отримують скромнішу заробітну плату. У столиці на цій посаді можна отримати від 3 000 до 15 000. Високу зарплату більше шансів отримувати, якщо ви готові використовувати для доставки товарів своє авто. У Харкові за аналогічну посаду можна заробити за місяць від 2 800 грн до 11 400 грн, і умови ті ж: є авто - є вища зарплата, немає авто - грошей будуть платити менше. У Дніпрі кур’єр може отримати від 2 800 - якщо він піший, і 10 000 - якщо він зі своїм авто. У Львові за таку роботу можна отримати від 7 000 до 14 000 грн.

Працюючи прибиральником, у Києві можна отримувати від 2 000 до 10 000 грн, все залежить від кількості робочого часу (чим менше виходів на тиждень, тим менша оплата). У Харкові за таку роботу можна отримати від 2 000 до 6 100 грн. У Дніпрі прибиральник може отримувати від 2 000 до 6 600 грн. У Львові на аналогічній вакансії пропонують від 2 625 до 6 000 грн.

Торгівля та ресторанний бізнес

Продавці у різних регіонах також отримують різні зарплати. Наприклад, в Києві за посаду продавця-консультанта можна отримати від 6 200 до 25 000 грн. Менша зарплата - здебільшого продавці у продуктові магазини, найвища – електроніка. У Харкові за посаду продавця можна отримувати від 4 500 до 12 000 грн. У Дніпрі дуже широка палітра пропозицій зарплати - від 5 000 до 7 000, але найнижча і найвищі пропозиції – 4 500 і 11 000 грн. У Львові за таку посаду можна отримати від 4 500 до 9 000 грн.

Працюючи кухарем, у Києві можна заробити від 7 000 до 20 000 грн. У Харкові - 3 500 – 20 000, але остання цифра зустрічається вкрай рідко, здебільшого зарплати пропонують обсягом 10 000 – 12 000 грн. У Дніпрі можна отримати від 5 500 до 14 000 і, що цікаво, у Харкові і Дніпрі найвищі зарплати пропонують кухарям на посаду су-шефів у ресторани східної кухні. У Львові за таку посаду пропонують від 4 200 грн до 16 000 грн.

Якщо ви шукаєте роботу офіціантом, то можете розраховувати на такий заробіток: у Києві - від 3 000 до 20 000 грн, звісно, найвищу цифру пропонують елітні ресторани. Кафе середнього класу беруть на роботу за 7 000 – 14 000 грн. У Харкові на такій же посаді можна отримати від 4 500 до 15 000 грн. У Дніпрі пропозиції скромніші – від 4 000 до 10 000 грн. У Львові офіціант за місяць може отримати від 5 000 до 15 000 грн.

Сфера краси

Перукарі також заробляють непогано, судячи з оголошень про роботу. Так, у Києві майстер-перукар може заробити від 7 000 до 15 000 грн, у Харкові - 4 000 – 15 000 грн, у Дніпрі - від 6 000 до 10 000 грн і у Львові пропонують від 5 000 до 8 000 грн.

Щодо майстрів манікюру, то об’єктивно рівень їх зарплати побачити важко, адже не всі салони платять ставку, натомість дають майстрові відсоток від кожної виконаної процедури. Але на сайтах пошуку роботи є кілька пропозицій від салонів краси, і у Києві та Харкові вони коливаються від 6 000 до 15 000 грн, Дніпрі - 6 500 - 7 000 грн, Львів – 5 000 – 12 000 грн.

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