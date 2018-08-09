От 2 до 100 тысяч гривен. УНН выяснил, где сколько платят украинцам разных профессий

Эксперты в сфере занятости отмечают, что такой уровень заработной платы не способен удержать на работе высокопрофильного специалиста. УНН решил проверить, какие заработные платы предлагают в различных сферах частные работодатели в столице и крупных городах.

Сфера HR

В должности рекрутера - человека, который занимается подбором персонала в компаниях - в столице можно получить от 8 000 до 20 000 грн. Средняя цена на рынке за такого специалиста - 13 000 - 16 000 грн.

На этой же должности в Харькове платят меньше - от 8 000 до 16 000 грн. В Днепре менеджеру по подбору персонала компании готовы платить от 7 000 до 19 500 грн, однако вакансий с верхней отметкой зарплаты очень мало, зато очень много предложений в диапазоне от 7 000 до 10 000 грн.

Во Львове на должности рекрутера готовы платить от 7 000 до 20 000 грн, однако опять же, предложение с ценником "20 000 грн" - лишь одно, средняя цена на рынке - 12 000 грн.

IT-сфера

Диапазон заработных плат в сфере IT - большой. Ведь в разных компаниях в понятие "айтишник" входят различные виды обязанностей: от технического сопровождения работы локальной сети компании до разработки web-программ. Тем не менее, есть низкие и высокие предложения на рынке. В Киеве IT-специалист может рассчитывать на плату от 8 000 до 100 000 грн, но очень широкий выбор предложений и в диапазоне 15 000 - 40 000 грн.

В Харькове на должности в IT-сфере также можно получить до 80 000 грн. Однако, таких предложений мало, в основном зарплата от 10 000 до 40 000 грн.

А вот в Днепре компании сразу не готовы предлагать высокие зарплаты. В основном компании предлагают определять уровень оплаты для IT-специалиста во время собеседования. А те, кто заранее определяет финансовые рамки на должности, предлагают от 7 000 до 20 000 грн.

Во Львове ситуация с рынком IT еще интереснее: сотни объявлений международных компаний, но ни в одном из них не очерчен уровень зарплаты сразу: предлагают для начала пройти собеседование и только тогда определить размер оплаты.

Автобизнес

Автобизнес мы разделили на три сегмента: работники автомоек, автослесари и менеджеры по продажам авто. Начнем с работников автомоек. В столице за работу на мойке вам готовы платить от 8 000 до 15 000, правда большинство предложений в среднем 8 500 - 10 000.

А в Харькове, например, таких вакансий крайне мало, и те колеблются от 9 000 до 15 000 грн.

В Днепре ситуация с вакансиями на должность автомойщика схожа с Харьковом - объявлений мало, оплата колеблется от 6 000 до 10 000 грн.

Во Львове работодатели неохотно сразу определяют уровень зарплаты, которую готовы платить работникам, описывая уровень зарплаты просто как "достойный". Но есть и объявления с уровнем платы 12 000 грн.

Автослесари. В Киеве автослесарь может зарабатывать от 15 000 до 25 000 грн. Средняя зарплата - 17 000 - 19 000 грн.

В Харькове автослесари могут найти работу с зарплатой от 10 000 до 18 000 грн, но пока вакантных объявлений на такую ​​должность даже два десятка не наберется.

В Днепре объявлений на должность автослесаря ​​сейчас больше, чем в Харькове, но заработная плата - максимум 15 000 грн, самое низкое предложение работы на такую ​​должность - 6 000 грн.

Во Львове за работу автослесарем человек может получить от 7 000 до 15 000 грн.

Теперь к менеджерам по продажам авто. Судя по сайту объявлений, людям, которые продают авто, платят больше, чем людям, которые их ремонтируют. Так, в Киеве менеджер по продажам авто получает от 15 000 до 25 000 грн. В Харькове пока таких вакансий очень мало, но те, что есть, предлагают оплату в размере от 7 000 до 15 000 грн. В Днепре за такую ​​вакансию предлагают от 10 000 до 20 000 грн, но предложений - маловато. Во Львове ситуация аналогичная с Днепром, правда больше объявлений о продаже авто из США. Тем не менее, работая автопродавцом во Львове, можно зарабатывать в месяц от 10 000 до 15 000 грн.

Логистический персонал и уборщики

Вакансий водителей и курьеров по Украине немало, и диапазон предложений в заработной плате также широк. За работу водителем в Киеве можно получить от 8 000 грн до 20 000 грн: уровень оплаты труда зависит от того, используете ли вы авто компании или свое и какая у вас категория водительского удостоверения (водителям на крупногабаритных и грузовых авто предлагают большую зарплату). В Харькове можно рассчитывать на оплату от 8 000 до 12 000 грн. Здесь в основном ищут водителей с категорией В. Днепр предлагает зарплаты водителям от 6 500 до 12 000 грн, но есть несколько предложений для водителей-международников, там сумма заработка может достигать 55 000 грн. Во Львове водитель категории В может рассчитывать на зарплату от 7 000 до 10 000 грн. Категория С - 13 000, международные перевозки - в районе 30 000 грн.

Курьеры получают более скромную заработную плату. В столице на этой должности можно получить от 3 000 до 15 000. Высокую зарплату больше шансов получать, если вы готовы использовать для доставки товаров свое авто. В Харькове за аналогичную должность можно заработать за месяц от 2 800 грн до 11 400 грн, и условия те же: есть авто - есть высшая зарплата, нет авто - денег будут платить меньше. В Днепре курьер может получить от 2 800 - если он пеший, и 10 000 - если он со своим авто. Во Львове за такую ​​работу можно получить от 7 000 до 14 000 грн.

Работая уборщиком, в Киеве можно получать от 2 000 до 10 000 грн, все зависит от количества рабочего времени (чем меньше выходов в неделю, тем меньше плата). В Харькове за такую ​​работу можно получить от 2 000 до 6 100 грн. В Днепре уборщик может получать от 2 000 до 6 600 грн. Во Львове на аналогичной вакансии предлагают от 2 625 до 6 000 грн.

Торговля и ресторанный бизнес

Продавцы в различных регионах также получают разные зарплаты. Например, в Киеве за должность продавца-консультанта можно получить от 6 200 до 25 000 грн. Меньше зарплата - в основном продавцы в продуктовые магазины, самая высокая - электроника. В Харькове за должность продавца можно получать от 4 500 до 12 000 грн. В Днепре очень широкая палитра предложений зарплаты - от 5 000 до 7 000, но самая низкое и высокое предложения - 4 500 и 11 000 грн. Во Львове за такую ​​должность можно получить от 4 500 до 9 000 грн.

Работая поваром в Киеве можно заработать от 7 000 до 20 000 грн. В Харькове - 3 500 - 20 000, но последняя цифра встречается крайне редко, в основном зарплаты предлагают в размере 10 000 - 12 000 грн. В Днепре можно получить от 5 500 до 14 000 и, что интересно, в Харькове и Днепре высокие зарплаты предлагают поварам на должность су-шефов в рестораны восточной кухни. Во Львове за такую ​​должность предлагают от 4 200 грн до 16 000 грн.

Если вы ищете работу официантом, то можете рассчитывать на такой заработок: в Киеве - от 3 000 до 20 000 грн, конечно, самую высокую цифру предлагают элитные рестораны. Кафе среднего класса берут на работу за 7 000 - 14 000 грн. В Харькове на такой же должности можно получить от 4 500 до 15 000 грн. В Днепре предложения скромнее - от 4 000 до 10 000 грн. Во Львове официант за месяц может получить от 5 000 до 15 000 грн.

Сфера красоты

Парикмахеры также зарабатывают неплохо, судя по объявлениям о работе. Так, в Киеве мастер-парикмахер может заработать от 7 000 до 15 000 грн, в Харькове - 4 000 - 15 000 грн, в Днепре - от 6 000 до 10 000 грн и во Львове предлагают от 5 000 до 8 000 грн.

Что касается мастеров маникюра, то объективно уровень их зарплаты увидеть трудно, ведь не все салоны платят ставку, зато дают мастеру процент от каждой выполненной процедуры. Но на сайтах поиска работы есть несколько предложений от салонов красоты, и в Киеве и Харькове они колеблются от 6 000 до 15 000 грн, Днепре - 6 500 - 7 000 грн, Львов - 5 000 - 12 000 грн.