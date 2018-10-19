Заборгованість із виплати зарплат шахтарям сягає 488 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня заборгованість по заробітній платі перед шахтарями становить 488 млн гривень. Про це під час круглого столу заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Заборгованість по заробітній платі (перед шахтарями — ред.), а вона на 1 жовтня 2018 року складає 488 млн гривень, лежить суто у площині державного бюджету, по ціні в різниці собівартості продукції. З 1,4 млрд гривень, які передбачені, на сьогоднішній день в вугільній галузі, виділено 133 млн. 1,27 млрд так і не виділені з державного бюджету для погашення різниці... Міністерство не має фондів, щоб закрити цю заборгованість”, — повідомив І.Насалик.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підписав закон, який зокрема спрямований на погашення заборгованості із виплати зарплати шахтарям.