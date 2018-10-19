Задолженность по выплате зарплат шахтерам достигает 488 млн гривен

"Задолженность по заработной плате (перед шахтерами - ред.), а она на 1 октября 2018 года составляет 488 млн гривен, лежит сугубо в плоскости государственного бюджета, по цене в разнице себестоимости продукции. Из 1,4 млрд гривен, предусмотренных на сегодняшний день в угольной отрасли, выделено 133 млн. 1,27 млрд так и не выделены из государственного бюджета для погашения разницы ... Министерство не имеет фондов, чтобы закрыть эту задолженность", - сообщил И.Насалик.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подписал закон, в частности направленный на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.