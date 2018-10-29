Средняя зарплата в Украине за год увеличилось на 23% - Госстат

КИЕВ. 29 октября. УНН. Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре достигла 9042 грн, что на 0,7% больше, чем в августе, и на 23% - чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.