Средняя зарплата в Украине за год увеличилось на 23% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре достигла 9042 грн, что на 0,7% больше, чем в августе, и на 23% - чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2018 года составила 9042 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). Темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с августом составил 100,7%, а по сравнению с сентябрем 2017 года — 123,0%”, — отметили в Госстате.
При этом в ведомстве добавили, что индекс реальной заработной платы в сентябре 2018 года по сравнению с августом составил 98,8%, а относительно сентября 2017 года — 112,9%.
Наибольшей, по данным Госстата, средняя зарплата была в сентябре в Киеве — 13 614 грн, Донецкой — 9850 грн, Днепропетровской — 9029 грн и Киевской области — 9132 грн. Наименьшей — в Тернопольской — 7061 грн, Черновицкой — 7062 грн и Черниговской областях — 7130 грн.
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При этом в ведомстве уточнили, что номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор. Реальная же заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
Наибольшей является средняя зарплата в сфере финансов и страховой деятельности — 15 956 грн, информации и телекоммуникации — 14 307 грн, наименьшей — 5730 грн — в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.
Напомним, по данным Государственной фискальной службы, в Украине достаточно высокий уровень тенизации оплаты труда. 46% субъектов хозяйствования, которые проверялись на предмет выплат зарплат “в конвертах”, имеют нарушения.
В то же время растет уровень официального трудоустройства украинцев за рубежом. В частности, как писал УНН, количество трудовых мигрантов из Украины в Эстонии за год увеличилось вдвое.
Тогда как в Украине, в отдельных отраслях, существует существенная задолженность по зарплатам. По состоянию на 1 октября задолженность по заработной плате перед шахтерами составляет 488 млн гривен.