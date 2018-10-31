Украинцы со 2 ноября смогут летать в Катар без виз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, передает УНН.
"Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей - со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепчаем друзьями!" - написал Аваков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме
Добавим, что средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре достигла 9042 грн, а минимальная стоимость билета в столицу Катара Доху составляет в среднем 20 тыс. грн (включая перелеты в обе стороны).
Напомним, в марте по результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. Кроме того, было подписано соглашение о безвизе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в прошлом году стали лидерами по количеству полученных видов на жительство в ЕС
Как сообщал УНН, Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена".