Европейский союз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая: в Пекине отреагировали

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52767 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73599 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110264 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145798 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196029 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193640 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279983 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328277 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157899 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143177 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейский союз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая: в Пекине отреагировали

Европейский союз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая: в Пекине отреагировали

Киев  •  УНН

 • 21001 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Европейский союз впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая. Ограничительные меры объявлены в отношении четырех чиновников и одного юридического лица, которые, как считают в Брюсселе, нарушают права мусульман-уйгуров, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно

Великобритания, США и Канада в координации с ЕС также объявили о санкциях в отношении Китая.

На протяжении последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе сваливать внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Речь идет о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал Euronews, китайские власти используют созданные в Синьцзяне концентрационные лагеря.

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Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая немедленно отреагировало на введение санкций, заявив, что они основаны на лжи, дезинформации и является вмешательством во внутренние дела Китая. МИД КНР обвинило Европейский союз в нарушении международного права и норм межгосударственных отношений. Введение санкций названо в Пекине “подрывом отношений между Китаем и Европейским союзом”.

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Контекст

Объявленные в Брюсселе меры стали первым таким шагом по более 30 лет с тех пор, как в 1989 году Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия в Китай. Тогда это стало ответом на кровопролитное подавление массовых протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эмбарго 1989 года на торговлю оружием с Китаем действует до сих пор.

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