Европейский союз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая: в Пекине отреагировали

Что известно

Великобритания, США и Канада в координации с ЕС также объявили о санкциях в отношении Китая.

На протяжении последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе сваливать внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Речь идет о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал Euronews, китайские власти используют созданные в Синьцзяне концентрационные лагеря.

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Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая немедленно отреагировало на введение санкций, заявив, что они основаны на лжи, дезинформации и является вмешательством во внутренние дела Китая. МИД КНР обвинило Европейский союз в нарушении международного права и норм межгосударственных отношений. Введение санкций названо в Пекине “подрывом отношений между Китаем и Европейским союзом”.

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Контекст

Объявленные в Брюсселе меры стали первым таким шагом по более 30 лет с тех пор, как в 1989 году Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия в Китай. Тогда это стало ответом на кровопролитное подавление массовых протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эмбарго 1989 года на торговлю оружием с Китаем действует до сих пор.