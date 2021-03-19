Перші переговори США та Китаю за адміністрації Байдена обернулися перепалкою перед камерами

Делегації

На дводенні переговори в Анкоридж з американської сторони приїхали держсекретар США Ентоні Блінкен і помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван. З китайської сторони в них брали участь міністр закордонних справ і член Держради Китаю Ван І і член політбюро ЦК Компартії Китаю, голова канцелярії комісії ЦК у закордонних справах Ян Цзечі.

Події напередодні

Заочна дискусія між американськими та китайськими чиновниками почалася ще до переговорів. Блінкен запустив її, давши коментар журналістам в Південній Кореї — перед тим як сісти на літак в Анкоридж, як зазначала газета The Washington Post. “Ми чітко розуміємо, що Пекін постійно не виконує свої зобов’язання, і ми вже говорили про те, як агресивна і авторитарна поведінка Пекіна кидає виклик стабільності, безпеці і процвітанню Індо-Тихоокеанського регіону”, — цитує видання слова держсекретаря. Китайські чиновники відповіли негайно: представник МЗС Чжао Ліцзянь заявив, що “Китай не піде на компроміс з питань, пов’язаних із суверенною безпекою і його ключовими інтересами, і його рішучість і воля захищати свої ключові інтереси непохитні”.

Переговори

Їх Блінкен почав з ще більш жорсткої заяви. “Ми будемо... обговорювати нашу глибоку стурбованість діями Китаю, в тому числі у Сіньцзяні, Гонконгу, на Тайвані, кібератаками на Сполучені Штати, економічним насильством щодо наших союзників”, — заявив держсекретар США в присутності преси, сидячи перед початком зустрічі навпроти китайської делегації. Кожна з цих дій Китаю “загрожує заснованому на правилах порядку, який підтримує глобальну стабільність”, додав глава американської дипломатії.

Член політбюро КНР Ян Цзечі відповів Блінкену 15-хвилинною промовою. В ході виступу він заявив, зокрема, що “США використовують свою військову силу і фінансову гегемонію, щоб пригнічувати інші країни” і “зловживають так званими уявленнями про національну безпеку, щоб перешкоджати нормальному торговельному обміну, і підбурюють деякі країни до атак на Китай”.

“Дозвольте мені сказати тут, що Сполучені Штати не мають права говорити — як вони того хочуть — з Китаєм з позиції сили”, — продовжив Ян Цзечі, додавши, що “американська сторона не мала права говорити такі речі навіть 20 або 30 років тому, тому що це — не спосіб мати справу з китайським народом”.

Після перекладу держсекретареві США слів китайського дипломата, він здивувався, але потім знову перейшов на рішучий тон, як пише видання The New York Times. Держсекретар жестом попросив журналістів затриматися і почав пояснювати, що дипломатія адміністрації президента Байдена спрямована на “просування інтересів Сполучених Штатів та зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах” — оскільки альтернативою такому порядку “є світ, в якому сила робить тебе правим, а переможці отримують все”.

Він також процитував слова Джо Байдена, сказані ним на одній із зустрічей з китайською делегацією близько десяти років тому — про те, що “ставити проти Америки ніколи не було найкращим варіантом”. Потім держсекретар додав від себе: “Це залишається вірним і сьогодні”.

Після цього журналістів попросили піти. Однак тепер уже Ян Цзечі англійською сказав їм “почекайте” і знову почав критикувати американську політику.

В результаті публічний діалог перед телекамерами, який спочатку повинен був укластися в декілька хвилин — як це зазвичай буває на зустрічах такого рівня — тривав більше години.

Позиції сторін

В ході цієї дискусії пекінські чиновники також розкритикували нові економічні санкції, введені США проти 24 китайських чиновників напередодні переговорів. Ці санкції США ввели проти функціонерів, які, як заявила адміністрація Байдена, підірвали демократію у Гонконзі, переписавши закон про вибори в цій автономії. Представники адміністрації Байдена раніше заявляли, що санкції були навмисно введені з розрахунком на те, щоб вплинути на переговори в Анкориджі, підкреслює The New York Times. “Не слід так вітати своїх гостей”, — відповів на це міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Проте, американська сторона вже заявила, що ніяких угод і спільних заяв в результаті зустрічей в Анкориджі не очікується, пише The Washington Post.