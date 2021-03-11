Китай взявся за реформування виборчої системи Гонконгу: парламент підтримав розробку закону

Деталі

Голосування по резолюції відбулося в останній день роботи 4-ї сесії ВЗНП. За даними телеканалу RTHK, який вів пряму трансляцію голосування, 2 895 делегатів проголосували “за”, один утримався, “проти” не проголосував ніхто.

Згідно з резолюцією, законопроект буде розроблений Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП). ПК ВЗНП внесе поправки до Додатків 1 і 2 Основного закону Гонконгу (аналог Конституції). Після цього уряд спеціального адміністративного району КНР має внести поправки в місцеве законодавство.

Реформа виборчої системи покликана забезпечити принцип “управління Гонконгом патріотами”, її проект був представлений депутатам на відкритті 5 березня 4-ї сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, парламент) 13-го скликання. Як пояснив заступник голови Постійного комітету ВЗНП Ван Чень, планується удосконалити метод формування та чисельність складу колегії вибірників у Гонконзі. За його словами, цей орган як і раніше буде уповноважений голосувати за главу гонконгської адміністрації. Але також на нього буде покладена нова функція — обрання “щодо великої частки” членів Законодавчої ради і контроль над процесом висування всіх кандидатів в депутати.

За даними газети South China Morning Post, реформа передбачає збільшення кількості місць в парламенті Гонконгу з нинішніх 70 до 90, а склад колегії вибірників може розширитися з 1 200 до 1 500 членів. При цьому видання відзначає, що з колегії вибірників можуть бути виключені 117 місць, які контролюють депутати районних рад. Ці посади зараз займають переважно опозиційні активісти, які впевнено перемогли на виборах до райрад в листопаді 2019 року на хвилі масових антиурядових протестів, які проходили тоді.

Live: Fourth session of 13th National People’s Congress concludes in Beijing # 2021TwoSessions https://t.co/GzM20jPkWi

Контекст

30 червня 2020 року Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки у Гонконзі. Він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Правовий акт передбачає довічне ув’язнення як максимальне покарання, створення в Гонконзі органів безпеки з широким колом повноважень, можливістю ведення слідства і розгляду окремих справ на території материкового Китаю.

Влада Гонконгу відповідно до нового закону про національну безпеку наділила місцеву поліцію повноваженнями в окремих випадках проводити обшуки без судового ордера, конфіскувати майно, вимагати від інтернет-провайдерів видаляти ту чи іншу інформацію.