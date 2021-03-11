Китай взявся за реформування виборчої системи Гонконгу: парламент підтримав розробку закону

ukru
21:00 • 31418 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 68076 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 56996 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100402 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 66278 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97132 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116522 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144699 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184189 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312079 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103888 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101791 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105237 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101043 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 96255 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59983 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312079 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246130 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339793 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64303 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110130 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110916 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107876 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121308 перегляди
Актуальне
Китай взявся за реформування виборчої системи Гонконгу: парламент підтримав розробку закону

Китай взявся за реформування виборчої системи Гонконгу: парламент підтримав розробку закону

Київ • УНН

 • 21559 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Всекитайські збори народних представників (ВЗНП, вищий законодавчий орган) 13-го скликання в четвер схвалили резолюцію про розробку законопроекту про проведення реформи виборчої системи Гонконгу. Про це повідомило RTHK, передає УНН.

Деталі

Голосування по резолюції відбулося в останній день роботи 4-ї сесії ВЗНП. За даними телеканалу RTHK, який вів пряму трансляцію голосування, 2 895 делегатів проголосували “за”, один утримався, “проти” не проголосував ніхто.

Згідно з резолюцією, законопроект буде розроблений Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП). ПК ВЗНП внесе поправки до Додатків 1 і 2 Основного закону Гонконгу (аналог Конституції). Після цього уряд спеціального адміністративного району КНР має внести поправки в місцеве законодавство.

Реформа виборчої системи покликана забезпечити принцип “управління Гонконгом патріотами”, її проект був представлений депутатам на відкритті 5 березня 4-ї сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, парламент) 13-го скликання. Як пояснив заступник голови Постійного комітету ВЗНП Ван Чень, планується удосконалити метод формування та чисельність складу колегії вибірників у Гонконзі. За його словами, цей орган як і раніше буде уповноважений голосувати за главу гонконгської адміністрації. Але також на нього буде покладена нова функція — обрання “щодо великої частки” членів Законодавчої ради і контроль над процесом висування всіх кандидатів в депутати.

За даними газети South China Morning Post, реформа передбачає збільшення кількості місць в парламенті Гонконгу з нинішніх 70 до 90, а склад колегії вибірників може розширитися з 1 200 до 1 500 членів. При цьому видання відзначає, що з колегії вибірників можуть бути виключені 117 місць, які контролюють депутати районних рад. Ці посади зараз займають переважно опозиційні активісти, які впевнено перемогли на виборах до райрад в листопаді 2019 року на хвилі масових антиурядових протестів, які проходили тоді.

Live: Fourth session of 13th National People’s Congress concludes in Beijing # 2021TwoSessions https://t.co/GzM20jPkWi

— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2021

Контекст

30 червня 2020 року Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки у Гонконзі. Він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Правовий акт передбачає довічне ув’язнення як максимальне покарання, створення в Гонконзі органів безпеки з широким колом повноважень, можливістю ведення слідства і розгляду окремих справ на території материкового Китаю.

Влада Гонконгу відповідно до нового закону про національну безпеку наділила місцеву поліцію повноваженнями в окремих випадках проводити обшуки без судового ордера, конфіскувати майно, вимагати від інтернет-провайдерів видаляти ту чи іншу інформацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79