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Ситуація у Гонконзі: за новим китайським законом - поліція отримала право на обшук без ордера

Київ • УНН

 • 22827 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Влада Гонконгу відповідно до нового закону про національну безпеку наділила місцеву поліцію повноваженнями в окремих випадках проводити обшуки без судового ордера, конфіскувати майно, вимагати від інтернет-провайдерів видаляти ту чи іншу інформацію. Ці положення, опубліковані на урядовому порталі, вступили в силу з вівторка, пише УНН.

Вони були сформульовані і прийняті в ході проведеного в понеділок першого засідання нової Комісії з національної безпеки, яку очолює глава гонконгської адміністрації Керрі Лам. До цього органу увійшли ключові члени її кабінету, комісар поліції Гонконгу, керівники імміграційних і митних служб, а також глава канцелярії Центрального народного уряду Китаю в Гонконзі Ло Хуейнін в якості спеціального радника.

Відповідно до статті 43 закону про нацбезпеку, прийнятому тиждень тому парламентом КНР, Керрі Лам разом з членами цієї комісії відповідальні за розробку конкретних імплементаційних правил, що стосуються пункту цієї статті про правила проведення обшуку приміщень, транспортних засобів, вилучення електронних пристроїв.

Згідно з прийнятими положеннями, поліція може звертатися за судовим ордером для обшуку приміщень при зборі доказів у ході розслідування. Однак у виняткових або екстрених обставин високопоставлений представник правоохоронних органів “в статусі не нижче помічника комісара поліції” може уповноважити своїх співробітників проводити обшуки без ордера.

Також опубліковані імплементаційні положення для статті 43 нового закону містять ще шість пунктів, які стосуються взаємодії з інтернет-провайдерами з видалення інформації, заборони на виїзд за кордон осіб, які перебувають під слідством, можливості конфіскації майна, перехоплення повідомлень і проведення стеження, отримання інформації від політичних груп, які ведуть діяльність на Тайвані.

Довідка: 30 июня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Правовий акт передбачає довічне ув’язнення як максимальне покарання, створення в Гонконзі органів безпеки з широким колом повноважень, можливістю ведення слідства і розгляду окремих справ на території материкового Китаю.

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