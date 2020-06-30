Безпековий закон Пекіна для Гонконгу: представництво китайських спецслужб, максимальна міра покарання - довічне ув'язнення

КИЇВ. 30 червня. УНН. Центральний уряд Китаю створить на території Гонконгу спеціальні представництва органів державної безпеки КНР. Про це йдеться в опублікованому у вівторок тексті закону про національну безпеку в Гонконзі, передає УНН з посиланням також на китайське державне агенство Xinhua і місцеве видання South China Morning Post.