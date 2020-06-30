Безпековий закон Пекіна для Гонконгу: представництво китайських спецслужб, максимальна міра покарання - довічне ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Центральний уряд Китаю створить на території Гонконгу спеціальні представництва органів державної безпеки КНР. Про це йдеться в опублікованому у вівторок тексті закону про національну безпеку в Гонконзі, передає УНН з посиланням також на китайське державне агенство Xinhua і місцеве видання South China Morning Post.
“Центральний народний уряд планує заснувати в Гонконзі відомство щодо захисту національної безпеки”, — вказується в правовому акті.
Довічне покарання
Текст закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі передбачає в якості максимальної міри покарання довічне ув’язнення.
Як вказується в тексті закону, за такі злочинні дії, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади і змову з іноземними силами, передбачаються різні міри покарання. В особливо тяжких випадках це може бути позбавлення волі на термін від 10 років або довічне ув’язнення.
Слідство у Китаї
Закон про національну безпеку в Гонконзі в окремих випадках передбачає передачу органам центрального уряду КНР юрисдикції над порушенням кримінальної справи, слідством і судочинством.
Згідно зі статтею 55 цього закону, передача юрисдикції можлива в трьох випадках. Серед них виникнення “серйозних труднощів в управлінні спеціальним адміністративним районом Сянган, викликаних втручанням іноземної держави або зарубіжних сил”, “нездатності уряду Гонконгу ефективно виконувати цей закон”, а також в разі “виникнення значної і реальної загрози національній безпеці”.
Порушники закону не зможуть брати участь у виборах
Порушники нового закону про національну безпеку в Гонконзі, який набрав чинності у вівторок ввечері, втратять право участі у виборах до Законодавчої ради цього спеціального адміністративного району КНР і не зможуть займати держпосади.
“Будь-хто, засуджений судом за злочини проти національної безпеки, повинен бути дискваліфікований як кандидат на виборах до Законодавчої ради, а також на виборах депутатів районних рад”, — йдеться в правовому акті. Порушники також не зможуть претендувати на державні посади.
На 6 вересня поточного року в Гонконзі заплановані вибори до Законодавчої ради. Представники опозиції побоюються, що новий закон може вплинути на результати парламентських виборів на користь кандидатів від проурядового блоку.
Законодавча рада Гонконгу — однопалатний парламент, що складається з 70 депутатів. Половина депутатського корпусу обирається прямим голосуванням за територіальними округами, іншу половину висувають з представників галузевих спільнот за професійною ознакою.
Відзначимо, що Пекін назвав закон про безпеку для Гонконгу “мечем, завислим над головами порушників”.