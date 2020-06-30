Закон по безапосности Пекина для Гонконга: представительство китайских спецслужб, максимальная мера наказания - пожизненный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Центральное правительство Китая создаст на территории Гонконга специальные представительства органов государственной безопасности КНР. Об этом говорится в опубликованном во вторник тексте закона о национальной безопасности в Гонконге, передает УНН со ссылкой также на китайское государственное агенство Xinhua и местное издание South China Morning Post.
“Центральное народное правительство учредит в Гонконге ведомство по защите национальной безопасности”, — указывается в правовом акте.
Пожизненное наказание
Текст закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге предусматривает в качестве максимальной меры наказания пожизненное заключение.
Как указывается в тексте закона, за такие преступные действия, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, предусматриваются различные меры наказания. В особо тяжких случаях это может быть лишение свободы на срок от 10 лет или пожизненное заключение.
Следствие в Китае
Закон о национальной безопасности в Гонконге в отдельных случаях предусматривает передачу органам центрального правительства КНР юрисдикции над возбуждением уголовного дела, следствием и судопроизводством.
Согласно статье 55 этого закона, передача юрисдикции возможна в трех случаях. Среди них возникновение “серьезных трудностей в управлении специальным административным районом Сянган, вызванных вмешательством иностранного государства или зарубежных сил”, “неспособности правительства Гонконга эффективно исполнять этот закон”, а также в случае “появления значительной и реальной угрозы национальной безопасности”.
Нарушители закона не смогут участвовать в выборах
Нарушители нового закона о национальной безопасности в Гонконге, вступившего в силу во вторник вечером, потеряют право участия в выборах в Законодательный совет этого специального административного района КНР и не смогут занимать госдолжности.
“Любой, кто был осужден судом за преступления против национальной безопасности, должен быть дисквалифицирован как кандидат на выборах в Законодательный совет, а также на выборах депутатов районных советов”, — говорится в правовом акте. Нарушители также не смогут претендовать на госдолжности.
На 6 сентября текущего года в Гонконге намечены выборы в Законодательный совет. Представители оппозиции опасаются, что новый закон может повлиять на результаты парламентских выборов в пользу кандидатов от проправительственного блока.
Законодательный совет Гонконга — однопалатный парламент, состоящий из 70 депутатов. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.
Отметим, что Пекин назвал закон о безопасности для Гонконга “мечом, зависшим над головами нарушителей”.