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Пекін назвав безпековий закон для Гонконгу "мечем, який завис над головами порушників"

Пекін назвав безпековий закон для Гонконгу "мечем, який завис над головами порушників"

Київ • УНН

 • 12710 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Закон про національну безпеку Гонконгу набере чинності пізніше у вівторок. У Пекіні цей закон назвали мечем, що висить над головами тих, хто загрожує національній безпеці. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

“Лідер Гонконгу (Керрі Лам - ред.) повідомила, що новий закон про безпеку набере чинності пізніше у вівторок... Пекін заявив, що … новий закон про безпеку Гонконгу буде мечем, який висить над головами тих, хто загрожує національній безпеці”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що Пекін та місцева влада будуть працювати разом над його реалізацією.

“Критики та західна влада непокояться, що закон задушить свободи у напівавтономному місті. Але Пекін і влада Гонконгу наполягають на тому, що закон буде спрямований лише на меншість населення і відновить довіру бізнесу після того, як продемократичні протести сколихнули місто”, - повідомили у France 24.

Також вказано, що в управлінні у справах Гонконгу і Макао зауважили, що для переважної більшості жителів Гонконгу та іноземців у Гонконзі цей закон буде "охоронцем, який захищає їхні свободи".

Нагадаємо, Постійний комітет Конгресу Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу.

Також нагадаємо, на вихідних у Гонконгу заарештували понад 50 людей після сутичок під час протестів.

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