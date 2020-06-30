Пекін назвав безпековий закон для Гонконгу "мечем, який завис над головами порушників"

“Лідер Гонконгу (Керрі Лам - ред.) повідомила, що новий закон про безпеку набере чинності пізніше у вівторок... Пекін заявив, що … новий закон про безпеку Гонконгу буде мечем, який висить над головами тих, хто загрожує національній безпеці”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що Пекін та місцева влада будуть працювати разом над його реалізацією.

“Критики та західна влада непокояться, що закон задушить свободи у напівавтономному місті. Але Пекін і влада Гонконгу наполягають на тому, що закон буде спрямований лише на меншість населення і відновить довіру бізнесу після того, як продемократичні протести сколихнули місто”, - повідомили у France 24.

Також вказано, що в управлінні у справах Гонконгу і Макао зауважили, що для переважної більшості жителів Гонконгу та іноземців у Гонконзі цей закон буде "охоронцем, який захищає їхні свободи".

Нагадаємо, Постійний комітет Конгресу Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу.

Також нагадаємо, на вихідних у Гонконгу заарештували понад 50 людей після сутичок під час протестів.