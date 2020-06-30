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Парламент Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу

Парламент Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Постійний комітет Конгресу Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Проти цього документа виступали жителі міста. Вони побоюються, що закон створить можливості для політичних репресій, оскільки документ серед іншого забороняє “сепаратизм” та “бунт”.

Закон критикували й країни Заходу. Опоненти стверджують, що безпековий закон підірве права людини та напів автономність Гонконгу.

1 липня жителі Гонконгу планують відзначити 23-у річницю з дня, коли Велика Британія передала Китаю управління Гонконгом. Поліція відхилила заявку на проведення в цей день маршу під приводом діючих обмежень, введених в зв’язку з пандемією коронавірусу. Відповідно до угоди між Лондоном і Пекіном про передачу Гонконгу під управління КНР, мешканцям Гонконгу до 2047 року гарантовані широкі спеціальні права, серед яких — свобода преси, зібрань і висловлення думок.

Раніше у парламенті КНР уже голосували за закон про “національну безпеку” Гонконгу.

Додамо, Постійний комітет - постійно діючий орган Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). Він офіційно визначений Конституцією КНР як орган, який здійснює законодавчу владу разом з самим ВЗНП (ст. 58).

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