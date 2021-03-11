Китай взялся за реформирование избирательной системы Гонконга: парламент поддержал разработку закона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва в четверг одобрило резолюцию о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга. Об этом сообщило RTHK, передает УНН.
Детали
Голосование по резолюции состоялось в последний день работы 4-й сессии ВСНП. По данным телеканала RTHK, который вел прямую трансляцию голосования, 2 895 делегатов проголосовали “за”, один воздержался, “против” не проголосовал никто.
Согласно резолюции, законопроект будет разработан Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). ПК ВСНП внесет поправки в Приложения 1 и 2 Основного закона Гонконга (аналог Конституции). После этого правительство специального административного района КНР должно внести поправки в местное законодательство.
Реформа избирательной системы призвана обеспечить принцип “управления Гонконгом патриотами”, ее проект был представлен депутатам на открытии 5 марта 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва. Как пояснил заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, планируется усовершенствовать метод формирования и численность состава коллегии выборщиков в Гонконге. По его словам, этот орган по-прежнему будет уполномочен голосовать за главу гонконгской администрации. Но также на него будет возложена новая функция — избрание “относительно большой доли” членов Законодательного совета и контроль над процессом выдвижения всех кандидатов в депутаты.
По данным газеты South China Morning Post, реформа предполагает увеличение числа мест в парламенте Гонконга с нынешних 70 до 90, а состав коллегии выборщиков может расшириться с 1 200 до 1 500 членов. При этом издание отмечает, что из коллегии выборщиков могут быть исключены 117 мест, которые контролируют депутаты районных советов. Эти должности сейчас занимают преимущественно оппозиционные активисты, которые уверенно победили на выборах в райсоветы в ноябре 2019 года на волне проходивших тогда массовых антиправительственных протестов.
Live: Fourth session of 13th National People's Congress concludes in Beijing #2021TwoSessions https://t.co/GzM20jPkWi— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2021
Контекст
30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.
Власти Гонконга в соответствии с новым законом о национальной безопасности наделили местную полицию полномочиями в отдельных случаях проводить обыски без судебного ордера, конфисковать имущество, требовать от интернет-провайдеров удалять ту или иную информацию.