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Первые переговоры США и Китая при администрации Байдена обернулись перепалкой перед камерами

Первые переговоры США и Китая при администрации Байдена обернулись перепалкой перед камерами

Киев  •  УНН

 • 46804 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Первые для администрации президента США Джо Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые 18 марта стартовали в Анкоридже (штат Аляска), начались с резкой публичной перепалки между сторонами, сообщает УНН со ссылкой Reuters.

Делегации

На двухдневные переговоры в Анкоридж с американской стороны приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. С китайской стороны в них участвовали министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И и член политбюро ЦК Компартии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.

События накануне

Заочная дискуссия между американскими и китайскими чиновниками началась еще до переговоров. Блинкен запустил ее, дав комментарий журналистам в Южной Корее — перед тем как сесть на самолет в Анкоридж, как отмечала газета The Washington Post. “Мы ясно понимаем, что Пекин постоянно не выполняет свои обязательства, и мы уже говорили о том, как агрессивное и авторитарное поведение Пекина бросает вызов стабильности, безопасности и процветанию Индо-Тихоокеанского региона”, — цитирует издание слова госсекретаря. Китайские чиновники ответили незамедлительно: представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что “Китай не пойдет на компромисс по вопросам, связанным с суверенной безопасностью и его ключевыми интересами, и его решимость и воля защищать свои ключевые интересы непоколебимы”.

Переговоры

Их Блинкен начал с еще более жесткого заявления. “Мы будем... обсуждать нашу глубокую обеспокоенность действиями Китая, в том числе в Синьцзяне, Гонконге, на Тайване, кибератаками на Соединенные Штаты, экономическим насилием в отношении наших союзников”, — заявил госсекретарь США в присутствии прессы, сидя перед началом встречи напротив китайской делегации. Каждое из этих действий Китая “угрожает основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность”, добавил глава американской дипломатии.

Член политбюро КНР Ян Цзечи ответил Блинкену 15-минутной речью. В ходе выступления он заявил, в частности, что “США используют свою военную силу и финансовую гегемонию, чтобы подавлять другие страны” и “злоупотребляют так называемыми представлениями о национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальному торговому обмену, и подстрекают некоторые страны к атакам на Китай”.

“Позвольте мне сказать здесь, что Соединенные Штаты не имеют права говорить — как они того хотят — с Китаем с позиции силы”, — продолжил Ян Цзечи, добавив, что “американская сторона не имела права говорить такие вещи даже 20 или 30 лет тому назад, потому что это — не способ иметь дело с китайским народом”.

После перевода госсекретарю США слов китайского дипломата, он удивился, но затем вновь перешел на решительный тон, как пишет издание The New York Times. Госсекретарь жестом попросил журналистов задержаться и начал объяснять, что дипломатия администрации президента Байдена направлена ​​на “продвижение интересов Соединенных Штатов и укрепление международного порядка, основанного на правилах” — поскольку альтернативой такому порядку “является мир, в котором сила делает тебя правым, а победители получают все”.

Он также процитировал слова Джо Байдена, сказанные им на одной из встреч с китайской делегацией около десяти лет назад — о том, что “ставить против Америки никогда не было лучшим вариантом”. Затем госсекретарь добавил от себя: “Это остается верным и сегодня”.

После этого журналистов попросили уйти. Однако теперь уже Ян Цзечи по-английски сказал им “подождите” и вновь начал критиковать американскую политику.

В итоге публичный диалог перед телекамерами, который изначально должен был уложиться в несколько минут — как это обычно бывает на встречах такого уровня — длился более часа.

Позиции сторон

В ходе этой дискуссии пекинские чиновники также раскритиковали новые экономические санкции, введенные США против 24 китайских чиновников накануне переговоров. Эти санкции США ввели против функционеров, которые, как заявила администрация Байдена, подорвали демократию в Гонконге, переписав закон о выборах в этой автономии. Представители администрации Байдена ранее заявляли, что санкции были преднамеренно введены с расчетом на то, чтобы повлиять на переговоры в Анкоридже, подчеркивает The New York Times. “Не следует так приветствовать своих гостей”, — ответил на это министр иностранных дел Китая Ван И.

Тем не менее, американская сторона уже заявила, что никаких соглашений и совместных заявлений в результате встреч в Анкоридже не ожидается, пишет The Washington Post.

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