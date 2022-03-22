Европейские министры иностранных дел и обороны приняли Стратегический Компас ЕС

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"Документ был окончательно принят после двух лет работы. Не хочу злоупотреблять словом "исторический", которое часто употребляется, но это действительно поворотный момент для Европейского Союза как поставщика безопасности, и очень важный шаг для всей европейской политики по безопасности и обороне", - заявил Боррель.

Детали

Принятие документа не является ответом на войну рф против Украины, но российская агрессия подчеркнула своевременность и необходимость его принятия.

"Когда я представлял проект стратегическому компасу для стран-членов в ноябре, я говорил, что Европа находится в опасности. Это выражение тогда воспринималось многими как попытка "продать" товар, привлечь внимание и создать громкие заголовки. Сегодня, я думаю, все убеждены, что Европа в опасности, что очевидно из-за вторжения россии в Украину. Это не элемент риторики. Это вторжение и тяглая война являются тектоническим сдвигом в геополитическом ландшафте Европы. Наша реакция на эту войну продемонстрировала, что мы, ЕС, можем действовать твердо и объединенно", - добавил Боррель.

Страны ЕС должны повысить уровень оборонных расходов для реагирования на текущие вызовы. Эти расходы быстро снижались до событий 2014 года, и начали быстро расти после этой даты, и достигли 1,5 процента от ВВП. В пределах ЕС, в абсолютном измерении, это 200 миллиардов евро. Эта сумма в четыре раза выше, чем военные расходы россии, и примерно равна оборонным расходам Китая, хотя этот бюджет распределен между 27-ю странами ЕС.

ЕС должен тратить на оборону больше и более эффективно, при условии четкой координации усилий на европейском уровне. Именно это позволит Евросоюзу приобрести способности в реагировании на кризис, подобный той, что сегодня преодолевает Украина.

"Мы не хотим создавать европейскую армию. Все страны-члены будут иметь собственные военные силы. Но мы лучше координируем наши усилия и быстро реагируем. Одним из путей для этого является создание возможностей быстрого реагирования, которое было согласовано сегодня. Это позволит нам мобилизовать 5000 военнослужащих, провести их тренировку и оснащение, чтобы они были способными реагировать на кризисы", - отметил он.

Также Стратегический Компас отображает пути для укрепления системы военного управления, создание инструментов для борьбы с кибернетическими угрозами, внешним вмешательством и информационными манипуляциями.

"Например, энергетическая зависимость от россии, которую мы увеличивали в течение лет. Сейчас мы полностью сознательны, что эту зависимость используют как оружие. Мы должны реагировать, когда кто-то использует это как оружие против нас. Мы не являемся военным союзом или альянсом, но мы хотим играть свою роль, чтобы обеспечить для европейцев большую безопасность в этом опасном мире. Мы живем в мире, который опасен, и наш район пылает. От Гибралтара до Украины мы окружены кругом вызовов и опасных ситуаций, которые мы должны быть способными встретить", - добавил Боррель.

Напомним

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами европейских стран" чтобы обговорить скоординированные ответы на неспровоцированное и неоправданное нападение россии на Украину".