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Европейские министры иностранных дел и обороны приняли Стратегический Компас ЕС

Европейские министры иностранных дел и обороны приняли Стратегический Компас ЕС

Киев • УНН

 • 215934 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Европейские министры иностранных дел и обороны приняли важный документ для ЕС - Стратегический Компас. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает УНН.

Цитата

"Документ был окончательно принят после двух лет работы. Не хочу злоупотреблять словом "исторический", которое часто употребляется, но это действительно поворотный момент для Европейского Союза как поставщика безопасности, и очень важный шаг для всей европейской политики по безопасности и обороне", - заявил Боррель.

Детали

Принятие документа не является ответом на войну рф против Украины, но российская агрессия подчеркнула своевременность и необходимость его принятия.

"Когда я представлял проект стратегическому компасу для стран-членов в ноябре, я говорил, что Европа находится в опасности. Это выражение тогда воспринималось многими как попытка "продать" товар, привлечь внимание и создать громкие заголовки. Сегодня, я думаю, все убеждены, что Европа в опасности, что очевидно из-за вторжения россии в Украину. Это не элемент риторики. Это вторжение и тяглая война являются тектоническим сдвигом в геополитическом ландшафте Европы. Наша реакция на эту войну продемонстрировала, что мы, ЕС, можем действовать твердо и объединенно", - добавил Боррель.

Страны ЕС должны повысить уровень оборонных расходов для реагирования на текущие вызовы. Эти расходы быстро снижались до событий 2014 года, и начали быстро расти после этой даты, и достигли 1,5 процента от ВВП. В пределах ЕС, в абсолютном измерении, это 200 миллиардов евро. Эта сумма в четыре раза выше, чем военные расходы россии, и примерно равна оборонным расходам Китая, хотя этот бюджет распределен между 27-ю странами ЕС.

ЕС должен тратить на оборону больше и более эффективно, при условии четкой координации усилий на европейском уровне. Именно это позволит Евросоюзу приобрести способности в реагировании на кризис, подобный той, что сегодня преодолевает Украина.

"Мы не хотим создавать европейскую армию. Все страны-члены будут иметь собственные военные силы. Но мы лучше координируем наши усилия и быстро реагируем. Одним из путей для этого является создание возможностей быстрого реагирования, которое было согласовано сегодня. Это позволит нам мобилизовать 5000 военнослужащих, провести их тренировку и оснащение, чтобы они были способными реагировать на кризисы", - отметил он.

Также Стратегический Компас отображает пути для укрепления системы военного управления, создание инструментов для борьбы с кибернетическими угрозами, внешним вмешательством и информационными манипуляциями.

"Например, энергетическая зависимость от россии, которую мы увеличивали в течение лет. Сейчас мы полностью сознательны, что эту зависимость используют как оружие. Мы должны реагировать, когда кто-то использует это как оружие против нас. Мы не являемся военным союзом или альянсом, но мы хотим играть свою роль, чтобы обеспечить для европейцев большую безопасность в этом опасном мире. Мы живем в мире, который опасен, и наш район пылает. От Гибралтара до Украины мы окружены кругом вызовов и опасных ситуаций, которые мы должны быть способными встретить", - добавил Боррель.

Напомним

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами европейских стран" чтобы обговорить скоординированные ответы на неспровоцированное и неоправданное нападение россии на Украину".

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