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Європейські міністри закордонних справ і оборони ухвалили Стратегічний Компас ЄС

Європейські міністри закордонних справ і оборони ухвалили Стратегічний Компас ЄС

Київ • УНН

 • 215935 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейські міністри закордонних справ і оборони ухвалили важливий документ для ЄС – Стратегічний Компас. Про це повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.

Цитата

"Документ був остаточно ухвалений після двох років роботи. Не хочу зловживати словом "історичний", яке часто вживається, але це дійсно поворотний момент для Європейського Союзу як постачальника безпеки, та дуже важливий крок для всієї Європейської політики з безпеки й оборони", - заявив Боррель.

Деталі

Ухвалення документу не є відповіддю на війну рф проти України, але російська агресія підкреслила своєчасність та необхідність його прийняття.

"Коли я представляв проект стратегічному компасу для країн-членів у листопаді, я говорив, що Європа перебуває у небезпеці. Цей вислів тоді сприймався багатьма як спроба "продати" товар, привернути увагу та створити гучні заголовки. Сьогодні, я думаю, всі переконані, що Європа у небезпеці, що є очевидним через вторгнення росії в Україну. Це не елемент риторики. Це вторгнення та тягла війна є тектонічним зсувом у геополітичному ландшафті Європи. Наша реакція на цю війну продемонструвала, що ми, ЄС, можемо діяти твердо та об’єднано", - додав Боррель.

Країни ЄС мають підвищити рівень оборонних витрат для реагування на поточні виклики. Ці витрати швидко знижувалися до подій 2014 року, і почали швидко зростати після цієї дати, та досягли 1,5 відсотка від ВВП. В межах ЄС, в абсолютному вимірі, це 200 мільярдів євро. Ця сума в чотири рази вища за військові витрати росії, та приблизно дорівнює оборонним витратам Китаю, хоча цей бюджет розподілений між 27-ма країнами ЄС.

ЄС має витрачати на оборону більше та більш ефективно, за умови чіткої координації зусиль на європейському рівні. Саме це дозволить Євросоюзу набути спроможностей у реагуванні на кризу, подібної до тією, що сьогодні долає Україна.

"Ми не хочемо створювати європейську армію. Всі країни-члени матимуть власні військові сили. Але ми миємо краще координувати наші зусилля та швидко реагувати. Одним зі шляхів для цього є створення спроможностей швидкого реагування, яке було погоджено сьогодні. Це дозволить нам мобілізувати 5000 військовослужбовців, провести їх тренування та оснащення, щоб вони були здатними реагувати на кризи" - наголосив він.

Також Стратегічний Компас відображує шляхи для зміцнення системи військового управління, створення інструментів для боротьби з кібернетичними загрозами, зовнішнім втручанням та інформаційними маніпуляціями.

"Наприклад, енергетична залежність від росії, яку ми збільшували протягом років. Зараз ми повністю свідомі, що цю залежність використовують як зброю. Ми маємо реагувати коли хтось використовує це як зброю проти нас. Ми не є військовим союзом або альянсом, але ми хочемо відігравати свою роль, щоб забезпечити для європейців більшу безпеку у цьому небезпечному світі. Ми живемо у світі, який є небезпечним, і наше сусідство палає. Від Гібралтару до України ми оточені колом викликів та небезпечних ситуацій, які ми маємо бути здатними зустріти", - додав Боррель.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден провів телефонні перемовини з чотирма лідерами європейських країн, "щоб обговорити скоординовані відповіді на неспровокований і невиправданий напад росії на Україну".

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