Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала для пострадавших от войны зоопарков Украины более 600 тысяч долларов

Детали

В заявлении ассоциации сообщается, что из фонда уже сделали первые переводы нуждающимся зоопаркам.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на пополнение запасов, пока банковские услуги все еще доступны", - подчеркнули в организации.

Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в том числе Николаевский зоопарк, разместили в сети просьбу о помощи.

Привлечь удалось более 600 тысяч долларов.

"Чрезвычайный фонд зоопарков Украины EAZA привлек 576 371 евро (635 000 долларов США) от очень большого количества индивидуальных и институциональных доноров. Это экстраординарный и скромный результат, который поможет оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", - отметили в EAZA.

Напомним

В Киевском зоопарке родился лемур, его назвали Байрактаром.