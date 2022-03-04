У Київському зоопарку народився лемур, його назвали Байрактаром
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар". Про це розповів міський голова Віталій Кличко у відеозверненні, пише УНН.
Цитата
“У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали не просто так – Байрактар”, - повідомив Кличко.
Довідка
Bayraktar TB2 — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. З турецької назва перекладається як “прапороносець”. Безпілотник перебуває на озброєнні Збройних сил України.
Раніше
Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" в районі Малина Житомирської області.
Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків, що на Київщині.