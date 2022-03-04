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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 342 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Київському зоопарку народився лемур, його назвали Байрактаром

У Київському зоопарку народився лемур, його назвали Байрактаром

Київ • УНН

 • 523848 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар". Про це розповів міський голова Віталій Кличко у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали не просто так – Байрактар”, - повідомив Кличко.

Довідка

Bayraktar TB2 — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. З турецької назва перекладається як “прапороносець”. Безпілотник перебуває на озброєнні Збройних сил України.

Раніше

Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" в районі Малина Житомирської області.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків, що на Київщині.

Українські Національні Новини

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