В Киевском зоопарке родился лемур, его назвали Байрактаром

Цитата

“В Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали не просто так - Байрактар”, - сообщил Кличко.

Справка

Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. С турецкого название переводится как “знаменосец”. Беспилотник состоит на вооружении Вооруженных сил Украины.

Ранее

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.