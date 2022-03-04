В Киевском зоопарке родился лемур, его назвали Байрактаром
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар". Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко в видеообращении, пишет УНН.
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“В Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали не просто так - Байрактар”, - сообщил Кличко.
Справка
Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. С турецкого название переводится как “знаменосец”. Беспилотник состоит на вооружении Вооруженных сил Украины.
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