Європейська асоціація зоопарків та акваріумів зібрала для постраждалих від війни зоопарків України понад 600 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейська асоціація зоопарків та акваріумів (EAZA) заявила, що зібрала понад 600 тисяч доларів для допомоги українським зоопаркам, постраждалим від вторгнення росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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В заяві асоціації повідомляється, що з фонду вже зробили перші перекази нужденним зоопаркам.
"Ці перекази призначені для того, щоб дозволити зоопаркам покрити витрати на поповнення запасів, поки банківські послуги все ще доступні", - наголосили в організації.
Пожертви надійшли після того, як місцеві зоопарки, в тому числі Миколаївський зоопарк, розмістили в мережі прохання про допомогу.
Залучити вдалося понад 600 тисяч доларів.
"Надзвичайний фонд зоопарків України EAZA залучив 576 371 євро (635 000 доларів США) від дуже великої кількості індивідуальних та інституційних донорів. Це екстраординарний і скромний результат, який допоможе надати негайну і довгострокову допомогу нашим колегам в Україні", - зазначили в EAZA.
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