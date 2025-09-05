Европейские лидеры давили на Трампа в вопросе поддержки Украины - The Guardian

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 сентября, 17:30 • 13695 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 27702 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 25517 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 29324 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 32904 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 27228 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22755 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 48402 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41581 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44564 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
75%
754мм
Популярные новости
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 285357 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 283183 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 275642 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 39021 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo02:33 • 410 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 10210 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 34879 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 26965 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 48400 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 45289 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 14611 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 34877 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 15696 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 21305 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 23276 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
Google Play
Financial Times

Европейские лидеры давили на Трампа в вопросе поддержки Украины - The Guardian

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Европейские лидеры пытались убедить Дональда Трампа усилить давление на российскую экономику, но им это не удалось. Встреча "Коалиции желающих" имела целью согласовать гарантии безопасности и заручиться поддержкой США.

Европейские лидеры давили на Трампа в вопросе поддержки Украины - The Guardian

Европейские лидеры на заседании "Коалиции желающих" в Париже "отчаянно пытались убедиться", что президент США Дональд Трамп не останется равнодушным к войне России против Украины, но им не удалось превратить заявленное разочарование Трампа Путиным в попытку дожать российскую экономику. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча 35 лидеров "Коалиции желающих" – преимущественно европейских стран – имела целью завершить согласование гарантий безопасности и обратиться к президенту США с просьбой о поддержке, которая, по мнению европейцев, является жизненно важной для того, чтобы такие гарантии были жизнеспособными.

Европа уже несколько месяцев надеется, что Трамп активирует давно обещанные масштабные экономические санкции против стран, импортирующих российскую нефть. 50% тарифы, которые США ввели против Индии, частично за импорт российской нефти, похоже, еще больше сблизили ... премьер-министра Индии Нарендру Моди с Китаем и Россией

- указывают авторы.

Они напоминают, что "Коалиция желающих" включает около 30 стран, поддерживающих Украину, преимущественно европейских, а также Канаду, Австралию и Японию. Она неоднократно встречалась на военном и политическом уровне, но не опубликовала ни одного детального плана действий, что "отражает внутренние разногласия и неопределенность относительно характера вклада США".

Своеобразным прорывом стал план покупки американского оружия европейцами для использования в Украине, который начал приносить плоды. ... Финансирование поступило от Дании, Нидерландов, Норвегии и США, но финансовый вклад каждой страны не разглашается

- говорится в статье.

В то же время издание отмечает, что есть признаки того, что западные санкции сказываются на российской экономике, которая "резко замедляется под давлением высоких процентных ставок, необходимых для сдерживания инфляции".

Напомним

По информации Axios, Дональд Трамп на виртуальной встрече обвинил европейских лидеров в финансировании войны через покупку российской нефти. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла обвинения, подчеркнув значительное сокращение импорта.

Участники «Коалиции желающих» готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты – британское правительство04.09.25, 15:48 • 3358 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина