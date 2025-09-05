Европейские лидеры давили на Трампа в вопросе поддержки Украины - The Guardian

Европейские лидеры на заседании "Коалиции желающих" в Париже "отчаянно пытались убедиться", что президент США Дональд Трамп не останется равнодушным к войне России против Украины, но им не удалось превратить заявленное разочарование Трампа Путиным в попытку дожать российскую экономику. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча 35 лидеров "Коалиции желающих" – преимущественно европейских стран – имела целью завершить согласование гарантий безопасности и обратиться к президенту США с просьбой о поддержке, которая, по мнению европейцев, является жизненно важной для того, чтобы такие гарантии были жизнеспособными.

Европа уже несколько месяцев надеется, что Трамп активирует давно обещанные масштабные экономические санкции против стран, импортирующих российскую нефть. 50% тарифы, которые США ввели против Индии, частично за импорт российской нефти, похоже, еще больше сблизили ... премьер-министра Индии Нарендру Моди с Китаем и Россией - указывают авторы.

Они напоминают, что "Коалиция желающих" включает около 30 стран, поддерживающих Украину, преимущественно европейских, а также Канаду, Австралию и Японию. Она неоднократно встречалась на военном и политическом уровне, но не опубликовала ни одного детального плана действий, что "отражает внутренние разногласия и неопределенность относительно характера вклада США".

Своеобразным прорывом стал план покупки американского оружия европейцами для использования в Украине, который начал приносить плоды. ... Финансирование поступило от Дании, Нидерландов, Норвегии и США, но финансовый вклад каждой страны не разглашается - говорится в статье.

В то же время издание отмечает, что есть признаки того, что западные санкции сказываются на российской экономике, которая "резко замедляется под давлением высоких процентных ставок, необходимых для сдерживания инфляции".

Напомним

По информации Axios, Дональд Трамп на виртуальной встрече обвинил европейских лидеров в финансировании войны через покупку российской нефти. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла обвинения, подчеркнув значительное сокращение импорта.

