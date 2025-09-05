$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 13694 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 27699 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 25517 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 29324 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 32904 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 27228 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22755 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 48401 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41581 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44564 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto

4 вересня, 05:20 • 48402 перегляди
4 вересня, 05:20 • 48402 перегляди
Європейські лідери тиснули на Трампа у питанні підтримки України - The Guardian

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Європейські лідери намагалися переконати Дональда Трампа посилити тиск на російську економіку, але їм це не вдалося. Зустріч "Коаліції охочих" мала на меті узгодити гарантії безпеки та заручитися підтримкою США.

Європейські лідери тиснули на Трампа у питанні підтримки України - The Guardian

Європейські лідери під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі "відчайдушно намагалася переконатися", що президент США Дональд Трамп не залишатиметься байдужим до війни росії проти України, але їм не вдалося перетворити заявлене розчарування Трампа путіним на спробу дотиснути російську економіку. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч 35 лідерів "Коаліції охочих" – переважно європейських країн – мала на меті завершити узгодження гарантій безпеки та звернутися до президента США з проханням про підтримку, яка, на думку європейців, є життєво важливою для того, щоб такі гарантії були життєздатними.

Європа вже кілька місяців сподівається, що Трамп активує давно обіцяні масштабні економічні санкції проти країн, які імпортують російську нафту. 50% тарифи, які США запровадили проти Індії, частково за імпорт російської нафти, схоже, ще більше зблизили ... прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді з Китаєм та росією

- вказують автори.

Вони нагадують, що "Коаліція охочих" включає близько 30 країн, які підтримують Україну, переважно європейських, а також Канаду, Австралію та Японію. Вона неодноразово зустрічалася на військовому та політичному рівні, але не опублікувала жодного детального плану дій, що "відображає внутрішні розбіжності та невизначеність щодо характеру внеску США".

Своєрідним проривом став план купівлі американської зброї європейцями для використання в Україні, який почав приносити плоди. ... Фінансування надійшло від Данії, Нідерландів, Норвегії та США, але фінансовий внесок кожної країни не розголошується

- йдеться у статті.

Водночас видання зазначає, що є ознаки того, що західні санкції позначаються на російській економіці, яка "різко сповільнюється під тиском високих процентних ставок, необхідних для стримування інфляції".

Нагадаємо

За інформацією Axios, Дональд Трамп на віртуальній зустрічі звинуватив європейських лідерів у фінансуванні війни через купівлю російської нафти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заперечила звинувачення, наголосивши на значному скороченні імпорту.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна