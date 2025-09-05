Європейські лідери під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі "відчайдушно намагалася переконатися", що президент США Дональд Трамп не залишатиметься байдужим до війни росії проти України, але їм не вдалося перетворити заявлене розчарування Трампа путіним на спробу дотиснути російську економіку. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.

Зазначається, що зустріч 35 лідерів "Коаліції охочих" – переважно європейських країн – мала на меті завершити узгодження гарантій безпеки та звернутися до президента США з проханням про підтримку, яка, на думку європейців, є життєво важливою для того, щоб такі гарантії були життєздатними.

Європа вже кілька місяців сподівається, що Трамп активує давно обіцяні масштабні економічні санкції проти країн, які імпортують російську нафту. 50% тарифи, які США запровадили проти Індії, частково за імпорт російської нафти, схоже, ще більше зблизили ... прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді з Китаєм та росією

Вони нагадують, що "Коаліція охочих" включає близько 30 країн, які підтримують Україну, переважно європейських, а також Канаду, Австралію та Японію. Вона неодноразово зустрічалася на військовому та політичному рівні, але не опублікувала жодного детального плану дій, що "відображає внутрішні розбіжності та невизначеність щодо характеру внеску США".

Своєрідним проривом став план купівлі американської зброї європейцями для використання в Україні, який почав приносити плоди. ... Фінансування надійшло від Данії, Нідерландів, Норвегії та США, але фінансовий внесок кожної країни не розголошується