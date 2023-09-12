Европарламент утвердил механизм усиления оборонной промышленности. Он позволит больше поддерживать Украину

Законопроект был принят 530 голосами против 66, 32 воздержавшихся. Теперь он нуждается в формальном одобрении Рады, чтобы стать законом.

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"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент ЕС для совместных закупок государств-членов. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непоколебимой поддержке Украины", - заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галер.

Бюджет финансирования инструмента составит 300 миллионов евро. В совместных закупках должны будут участвовать по меньшей мере три страны-члена ЕС, и они должны быть открытыми для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли.

Бюджет ЕС будет вносить до 15% или 20% от ожидаемой стоимости контракта.

Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

Напомним

27 июня Совет ЕС и Европейский парламент приняли механизм, который упрощает совместное приобретение оружия для стран ЕС.