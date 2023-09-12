Європарламент затвердив механізм посилення оборонної промисловості. Він дозволить більше підтримувати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У вівторок депутати Європарламенту підтримали законопроєкт про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі (EDIRPA). Документ передбачає механізм зміцнення оборонної промисловості за допомогою спільних закупівель до 31 грудня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Європарламенту, пише УНН.
Законопроєкт був прийнятий 530 голосами проти 66, 32 утрималися. Тепер він потребує формального схвалення Ради, щоб стати законом.
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"Сьогоднішнє голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, створюючи перший інструмент ЄС для спільних закупівель держав-членів. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність між нашими збройними силами, зміцнити нашу промисловість і сприятиме нашій непохитній підтримці України", - заявив після голосування співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.
Бюджет фінансування інструменту становитиме 300 мільйонів євро. У спільних закупівлях повинні будуть брати участь щонайменше три країни-члени ЄС, і вони мають бути відкритими для участі членів Європейської асоціації вільної торгівлі.
Бюджет ЄС вноситиме до 15% або 20% від очікуваної вартості контракту.
Країни, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовитися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.
Нагадаємо
27 червня Рада ЄС та Європейський парламент ухвалили механізм, який спрощує спільне придбання зброї для країн ЄС.