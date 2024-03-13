Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиардные средства для Венгрии в конце прошлого года. Об этом пишет РоІітісо со ссылкой на свои источники среди людей причастных к этому решению, передает УНН.

Этот шаг комитета, который поддерживают члены собственной Европейской народной партии фон дер Ляйен, разработан как "знак президенту Комиссии о том, что верховенство права нельзя обменивать на сделки с Орбаном. - сказал депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

Детали

По данным издания Комитет парламента по юридическим вопросам в понедельник почти единогласно проголосовал за подачу на Комиссию в суд за нарушение обязательств по защите денег налогоплательщиков от нецелевого использования. "За" высказались 16 членов, один выступил "против". Воздержавшихся нет.

Отмечается, что в декабре прошлого года Комиссия разблокировала 10,2 миллиарда евро замороженных фондов сплочения ЕС, предназначенных для Будапешта, которые были сдержаны из-за проблем с правами человека и верховенством права.

Это решение приняли за день до саммита ЕС, на котором лидеры должны были обсудить новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении для Киева - шаги, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать.

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Решение президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен разморозить средства евродепутатов восприняли негативно. Они обвинили ее в том, что она поддалась шантажу Орбана.

Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия противоречит сама себе относительно того, уважает ли Венгрия верховенство права. Суд ЕС всегда выступал за независимость судов. - отметил депутат Европарламента от Зеленых Даниэль Фройнд.

Лидеры политических групп собираются встретиться в четверг, чтобы дать окончательный зеленый свет президенту Роберти Метсола для обращения в Комиссию в суд до 25 марта. Вместе с лидерами S&D, Зеленых, левых и либералов лидер ЕНП Манфред Вебер проголосует за этот шаг. Об этом изданию сообщили официальные лица Playbook.

Представитель Комиссии заявил во вторник утром, что принимая эти решения, она придерживается "строгих временных рамок и условий". Поскольку Венгрия предоставила "все доказательства, необходимые Комиссии, чтобы продемонстрировать независимость своей судебной власти", она "была под юридическим обязательством принять это решение".