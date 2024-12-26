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Европарламент готовит резолюцию о дезинформации и исторических фальсификациях рф - Пушкаренко

Европарламент готовит резолюцию о дезинформации и исторических фальсификациях рф - Пушкаренко

Киев  •  УНН

 • 5456 просмотра

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Европарламент начал подготовку резолюции по системной дезинформации и исторических фальсификаций со стороны РФ. Документ разоблачает попытки России вмешиваться в политику ЕС, США и других стран через кибератаки и манипуляции.

В Европарламенте признали, что рф  системно применяет дезинформацию, осуществляет кибератаки, манипулирует общественным мнением, вмешивается в политику, в частности выборы, в странах ЕС, США и других государствах. Поэтому началась подготовка соответствующей резолюции.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Арсений Пушкаренко, пишет УНН с ссылкой на сайт «Слуга народа».

Детали

Мы видим, на уровне Европейского парламента, признание того, что Россия системно, гибридно вмешивается в информационное поле, вмешивается в кибератаки, в избирательные процессы. То есть манипулирует общественным мнением, используя для этого большие средства, используя для этого свою агентуру, подкупая СМИ. Важно, что сегодняшний Европейский парламент наконец-то нашел в себе силы и консенсус принять и это признать. И это же факты вмешательств во многие выборы, во многие референдумы, во многие различные процессы и формирование общественных мнений многих стран мира: и европейских государств, и в целом Европейского сообщества Европейского Союза, и Соединенных Штатов

- отметил Пушкаренко.

Также он добавил, что вопрос отмены выборов в Румынии первого тура президентского, только подчеркивает то, что действительно россия сегодня очень эффективна в распространении дезинформации и не жалеет никаких ресурсов: деньги, время, людей.

Наконец вещи будут названы своими именами на уровне всего европейского континента и Украина давно об этом на всех площадках говорит, что надо остановить гибридные методы вмешательств России в общественную, в информационную политическую жизнь многих стран мира

- подытожил нардеп.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Европарламент планирует голосование по резолюции о дезинформации и исторических фальсификациях со стороны России. Документ разоблачает попытки рф оправдать агрессию против Украины и повлиять на политику ЕС.

Алина Волянская

Алина Волянская

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