Европарламент готовит резолюцию о дезинформации и исторических фальсификациях рф - Пушкаренко

В Европарламенте признали, что рф системно применяет дезинформацию, осуществляет кибератаки, манипулирует общественным мнением, вмешивается в политику, в частности выборы, в странах ЕС, США и других государствах. Поэтому началась подготовка соответствующей резолюции.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Арсений Пушкаренко, пишет УНН с ссылкой на сайт «Слуга народа».

Детали

Мы видим, на уровне Европейского парламента, признание того, что Россия системно, гибридно вмешивается в информационное поле, вмешивается в кибератаки, в избирательные процессы. То есть манипулирует общественным мнением, используя для этого большие средства, используя для этого свою агентуру, подкупая СМИ. Важно, что сегодняшний Европейский парламент наконец-то нашел в себе силы и консенсус принять и это признать. И это же факты вмешательств во многие выборы, во многие референдумы, во многие различные процессы и формирование общественных мнений многих стран мира: и европейских государств, и в целом Европейского сообщества Европейского Союза, и Соединенных Штатов - отметил Пушкаренко.

Также он добавил, что вопрос отмены выборов в Румынии первого тура президентского, только подчеркивает то, что действительно россия сегодня очень эффективна в распространении дезинформации и не жалеет никаких ресурсов: деньги, время, людей.

Наконец вещи будут названы своими именами на уровне всего европейского континента и Украина давно об этом на всех площадках говорит, что надо остановить гибридные методы вмешательств России в общественную, в информационную политическую жизнь многих стран мира - подытожил нардеп.

Напомним

Ранее УНН писал, что Европарламент планирует голосование по резолюции о дезинформации и исторических фальсификациях со стороны России. Документ разоблачает попытки рф оправдать агрессию против Украины и повлиять на политику ЕС.