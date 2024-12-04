Европа ослабляет охрану Волков: новые правила охоты с 2025 года
Киев • УНН
Европейский Союз снижает охранный статус волков от" строго защищенного "до"защищенного". Изменения вступят в силу в марте 2025 года, если не будет значительных возражений от стран-членов Совета Европы.
У Європі через збільшення кількості вовків та їх вплив на сільське господарство та тваринництво, послаблювати заборону на полювання на цих хижаків, пише з посиланням на .
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Согласно Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания, статус волков будет снижен с "строго защищенного" до "защищенного". Группы защиты животных, такие как Международный фонд защиты животных, такое решение осудили.
Сегодняшнее решение является опасным шагом назад для биоразнообразия и создает тревожный прецедент для сохранения дикой природы в Европе
До этого волки были защищены от преднамеренной охоты или отлова, если они не представляют серьезной угрозы для домашнего скота, здоровья и безопасности.
Согласно новому статусу, любая" эксплуатация "Волков" должна регулироваться, чтобы уберечь популяции от опасности", что на самом деле является гораздо более низким порогом для охоты на них.
Комиссия ЕС предложила нововведение из-за роста числа волков, которое привело к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами.
Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию
Изменения вступят в силу 7 марта, если по меньшей мере треть из 46 государств-членов Совета Европыне выступит против, говорится в Бернской конвенции.
Напомним
Ученые обнаружили, что эфиопские волки регулярно питаются нектаром местных цветов. Во время кормления их морды покрываются пыльцой, что позволяет им действовать как опылители растений.
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